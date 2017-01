Începe sezonul croazierelor în portul Constanţa

Începe sezonul croazierelor în portul Constanța

Anul trecut, un număr de 77 nave de pasageri (dintre care 42 maritime și 35 fluviale) cu peste 24.000 de turiști la bord au acostat în portul Constanța. Cele mai multe escale le-a făcut nava fluvială „River Adagio”, care a adus 12 serii de turiști. Pasagerul sub pavilion elvețian, „River Adagio”, deschide sezonul turistic pe apă din acest an. Astăzi, la ora 13, el acostează în terminalul portului Constanța, având la bord 154 de pasageri, dintre care: 127 din SUA, 20 din Ungaria, 3 din România și câte unul din Serbia, Slovacia, Bulgaria și Olanda. Mai interesant este faptul că nava va staționa 8 zile, timp în care turiștii vor vizita capitala și vor face excursii în țară. Pe 21 martie, „River Adagio” va ridica ancora și va pleca, pe Dunăre, spre Ruse (Bulgaria). Constantin Matei, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime a anunțat că, în 2008, și-au anunțat sosirea la Constanța 62 nave de croazieră, sub pavilion Elveția, Bahamas, Finlanda, Grecia, Turcia, Italia, Germania, Olanda, Malta, printre cele mai mari numărându-se pasagerele „Rotterdam”, „Costa Victoria” și „Crystal Serenity”.