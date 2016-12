Începe "Săptămâna verde". Iată când

În perioada 15 - 24 ianuarie 2016 va avea loc, la Berlin, Expoziția Internațională pentru Industrie Alimentară, Agricultură și Horticultură „Săptămâna verde” (Grune Woche). Potrivit comunicatului dat publicității, ministrul agriculturii, Achim Irimescu, va participa la deschiderea oficială din 15 ianuarie, precum și la o serie de evenimente organizate cu prilejul acestei expoziții.Pe lângă rolul de platformă de afaceri, Grune Woche are și caracterul unui festival al tradițiilor gastronomice și folclorice cu impact mediatic de anvergură în Germania dar și pe plan mondial. Participarea țării noastre la această prestigioasă manifestare cu stand a devenit o tradiție, România fiind prezentă din 2003. Grune Woche constituie o bună oportunitate pentru prezentarea politicilor și strategiilor din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, prezentarea potențialului agricol și a oportunităților de investiții, dezvoltarea de noi relații comerciale, cu impact pozitiv asupra creșterii competitivității și implicit a exporturilor pe piețele internaționale.„În 2016, România va participa cu un stand de informare în care vor fi prezentate politicile și strategiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acestea, precum și oportunitățile de afaceri pe care le oferă țara noastră, vor face obiectul unor întâlniri și discuții cu omologii prezenți și delegațiile acestora. Alături de standul MADR, se vor regăsi și producători din județele Caraș-Severin, Cluj, Argeș, Maramureș care vor expune produse din carne, miere, conserve din legume și fructe, siropuri, vin etc. Nu vor lipsi nici tradițiile și obiceiurile românești”, a declarat Achim Irimescu.Între evenimentele organizate cu ocazia Expoziției „Săptămâna Verde” amintim Forumul Global al Alimentației și Agriculturii organizat de Ministerul Federal al Agriculturii și Alimentației. Ministrul Achim Irimescu va fi prezent la acest Forum, alături de omologi din alte state membre, reprezentanți ai mediului academic și cel privat.Subiectul ce va fi discutat se referă la „Cum să hrănim orașele? - agricultura și zona rurală în era urbanizării”. Pornind de la faptul că mai mult de trei sferturi din populația globală va trăi în mediul urban până în anul 2050, securitatea alimentară este un aspect esențial în procesul de urbanizare, iar agricultura durabilă joacă un rol important dezbaterea are ca scop identificarea celor mai bune soluții pentru a face față provocărilor perioadei următoare.Agricultura durabilă trebuie să țină pasul cu cererea crescută de produse agricole competitive, să conserve biodiversitatea și să utilizeze resursele naturale eficient. Flexibilitatea este esențială pentru a face față schimbărilor climatice, șocurilor de pe piață precum și reformelor structurale și sociale. Este necesară recunoașterea rolului producției urbane în securitatea alimentară și a semnificației aspectelor socio–culturale și ecologice în tipul producției.Principalele idei care se supun dezbaterii vizează:Corelarea eficientă a cererii din mediul urban cu oferta din mediul rural.Accesul fermierilor, în principal a micilor fermieri, pe lanțul alimentar cu sprijin pentru asigurarea capacităților de depozitare, procesare și transport.Risipa alimentară trebuie minimizată și oportunitățile de recirculare a nutrienților maximizate.Este necesară sporirea atractivității zonelor rurale, disparitățile sociale și economice dintre urban și rural trebuie reduse, iar rolul tinerilor și al femeilor trebuie sporit prin acțiuni de informare. Transformarea zonelor rurale trebuie să fie planificată astfel încât oamenii să opteze pentru a trăi în zonele rurale, fiind o condiție importantă pentru dezvoltarea agriculturii și securitatea alimentară a producției. În vederea prevenirii depopulării și a migrației la oraș, zonele rurale trebuie să ofere o bună calitatea a vieții.Oficialii prezenți vor avea un schimb de opinii pentru crearea unui cadru politic, economic și social pentru un sector agricol durabil. Principalele acțiuni se referă la facilitarea accesului la terenul agricol prin respectarea principiilor investițiilor responsabile, sprijin pentru investițiile în domeniul inovării și al accesului fermierilor la activitățile economice fundamentale – educație, instruire, tehnologii, servicii, extensie, informații privind piața, flexibilizarea sectorului prin asigurarea informațiilor necesare pentru a crește productivitatea, diversitatea și durabilitatea agriculturii și eliminarea pierderilor pe perioada recoltei și a depozitării. Utilizarea durabilă a resurselor naturale, în principal sol și apă, față de extinderea urbană este o măsură adoptată la a șasea ediție a Summit-ului Miniștrilor din 2014.În final, va fi semnată Declarația finală care concluzionează că:1. Urbanizarea are nevoie de un sector agricol durabil - agricultura și zonele durabile sunt furnizori vitali de alimente, factori cheie pentru securitatea alimentară a populației urbane.2. Încurajarea parteneriatelor dintre zonele urbane și rurale pentru a planifica și a administra urbanizarea în scopul utilizării întregului potențial al sectorului agricol pentru a hrăni orașele.