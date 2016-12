Începe „Litoralul pentru toţi”, ediţia de primăvara. Iată care sunt tarifele

Începe „Litoralul pentru toți”, ediția de primăvara. Iată care sunt tarifele

Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD), Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) lansează programul „Litoralul pentru toți”, ediția de primăvară 2014.„Programul special «Litoralul pentru toți” suscită de la an la an un interes crescând din partea turiștilor, cărora le venim în întâmpinare cu sejururi în extrasezon pe litoralul românesc la prețuri foarte avantajoase. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife maximale din ediția septembrie - octombrie 2013, ceea ce înseamnă că aceste pachete pot avea și prețuri inferioare acestor plafoane tarifare”, au explicat inițiatorii programului.Pentru zona Mamaia - Constanța - Eforie tarifele maximale pentru această ediție (5.05 - 15.06. 2014 - sejur 6 nopți/persoană) ajung până la: 205 lei/pers. Hotel 1* fără mic dejun; 235 lei/pers. Hotel 2* fără mic dejun; 265 lei/pers. Hotel 3* fără mic dejun; 315 lei/pers. Hotel 2* cu mic dejun; 425 lei/pers. Hotel 3* cu mic dejun; 485 lei/pers. Hotel 4* cu mic dejun; 605 lei/pers Hotel 5* cu mic dejun.Ca și la ediția precedentă, turiștii beneficiază de o opțiune suplimentară: varianta All Inclusive, care asigură toate cele trei mese, servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă. Tarifele maximale pentru sejururi All Inclusive de 5 nopți/persoană ajung până la: Hotel 3*: 765 lei/pers.; Hotel 4*: 875 lei/pers.; Hotel 5*: 985 lei/pers.Pentru sudul litoralului (stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche) tarifele maximale pentru această ediție (sejur 6 nopți/persoană) ajung până la: 159 lei/pers. Hotel 1* fără mic dejun; 179 lei/pers. Hotel 2* fără mic dejun; 199 lei/pers. Hotel 3* fără mic dejun; 269 lei/pers. Hotel 2* cu mic dejun; 329 lei/pers. Hotel 3* cu mic dejun; 379 lei/pers. Hotel 4* cu mic dejun; 469 lei/pers Hotel 5* cu mic dejun.