Începe extracţia gazelor de mare adâncime, din Marea Neagră

Începe extracția gazelor de mare adâncime, din Marea Neagră

Exploatarea rezervelor de gaze de mare adâncime, onshore și offshore, va fi impulsionată în acest an. Împreună cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, Grupul Petrom va finaliza, în 2012, forarea primei sonde de explorare de adâncime, din sectorul romanesc al Mării Negre, localizată în blocul Neptun.Va fi evaluat și zăcământul Totea, care ar putea confirma cea mai importantă descoperire de gaze onshore din România, din ultimii sase ani.Petrom a anunțat că va continua activitatea de redezvoltare a zăcămintele de țiței cheie, din România, folosind, cu precădere, metoda injecției de apă și abur.În Kazahstan, grupul își va concentra eforturile asupra zăcământului Komsomolskoe, utilizând instalații de extracție artificială, injecție de apă și săparea de noi sonde productive. În plus, va pune în practică un plan de redezvoltare în zăcămintele TOC (Tasbulat, Turkmenoi, Aktas).Grupul Petrom își extinde activitatea în producția de energie electrică.Astfel, operarea comercială a centralei electrice de la Brazi este preconizată pentru a doua jumătate a anului 2012. Punerea ei în funcțiune și parcul eolian Dorobanțu, aflat deja în exploatarecomerciala, vor marca 2012 ca primul an operațional al Petrom în sectorul energiei electrice.Pentru acest an, compania are planificate investiții de aproximativ 1 miliard de euro.Grupul Petrom estimează că prețul mediu anual al țițeiului în 2012 seva menține peste pragul de 100 de dolari pe baril.