Începe curăţenia pe piaţa furnizorilor de marinari

Curatenia D-lui Mihalcioiu

E bine sa stim de fapt ce vrea D-l Mihalcioiu si ce cauta D-lui in problema implementarii MLC 2006 si in problemele mentionate, atit timp cit scopul Conventiei este de a transfera relatiile de munca ale industriei din punga ITF-ului (respectiv ITF-SLN-ului D-lui Mihalcioiu) in sarcina guvernelor si a industriei. Este un demers expres realizat in a elimina santajul exercitat de ITF asupra industriei, D-l Mihalcioiu cunoaste bine ca le fuge pamantul de sub picioare si se erijaza ca implementor in Romania pe fondul slabiciunii autoritatilor. Este cel mai prost moment ales de dumnealui pentru ca industria se zbate sa supravietuiasca deja de o buna bucata de vreme, tinerii Romani care termina o scoala de marina nu mai au unde sa inceapa o meserie din cauza ca armatorii pe fondul crizei dau buzna in Asia, iar "chelul cu tichie de margaritar" Mihalcioiu a uitat ca in 2006 shippingul era pe val iar acum e in groapa rau si demersuri precum articole de presa cu titluri bombastice si tendentioase pot cauza o sumedenie de locuri de munca pierdute in continuare. Domnule Mihalcioiu, nu-ti mai arata pumnul, nu mai ticlui regulamente de autorizare si-ti bate atit capul cu MLC-ul pentru ca nu e nicidecum treaba dumitale sa propui, sa discuti, sa implementezi si sa-ti asumi misiuni. Autoritatile din Romania nu vor asculta de listele tale de sesizari si gogoritele care le vinzi chelemcului care a scris articolul de mai sus D-le Mihalcioiu.ITF-ul si SLN-ul dumitale valea..exista Autoritati abilitate cu controlul si verificarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor si proceduri clare odata ce MLC-ul intra in vigoare, nu mai bate campii cu liste si porcarii...