Începe Cupa CELCO de Tenis de Câmp pentru veterani

Cupa CELCO de Tenis de Câmp pentru veterani, ediția a IX-a, va avea loc în perioada 12-18 iunie 2017 la Tenis Club IDU, Mamaia, pe terenurile de zgură.Competiția presupune meciuri de dublu masculin pentru categoriile de vârstă 40+, 50+ si 60+, iar cei peste 50 de participanți vor disputa pentru premiile puse în joc în valoare de 2400 euro.„Urmând angajamentul pentru implicare în plan social, cultural și sportiv al companiilor din grupul CELCO, se confirmă și în acest an determinarea de a organiza o nouă ediție a cupei de tenis pentru veterani, turneu ajuns la cea de-a IX-a ediție consecutivă. Turneul a devenit o destinație pentru mulți tenismeni atât din Constanța, cât și din țară, crescându-și an de an numărul de participanți”, a declarat Dănuț Culețu, co-organizator al turneului din acest an.Cocktail-ul festiv va avea loc vineri, 16.06.2017 la hotel „Condor” din Mamaia, iar finalele cupei și festivitatea de premiere vor fi organizate duminică, 18 iunie 2017, la terenul central al Clubului de Tenis IDU Mamaia.