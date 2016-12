Începe calvarul declaraţiilor fiscale

1

problema e mai grava

decat va imaginati; aici e vorba de mentalitatea comunista asupra statului si justitiei:"decat un vinovat liber, mai bine 1001 nevinovati pedepsiti!". In plus, nu functioneaza prezumptia de nevinovatie. Adica nu este pedepsit cel controlat si dovedit vinovat ci toti sunt considerati vinovati aprioric si obligati sa-si dovedeasca nevinovatia. Ciresica de pe tort o reprezinta dorinta functionarilor de a lua spaga. Si atunci fac legi ilogice, care se contrazic intre ele. Mi s-a intimplat ca directorul finantelor sa puna o rezolutie, iar functionarele sa nu o recunoasca. Sau ca la un ghiseu sa mi se zica ceva, iar la altul altceva. Ideea este ca orice ai face, esti mereu vinovat si pus sa platesti amenda (nu te-ai incadrat in reguli, chiar daca trebuia sa depui o hartie cu activitate "0", profit "0", datorii la stat -TVA, impozite etc.- "0".) sau, daca reusesti sa captezi bunavointa deosebita a functionarei, sa dai o mica spaga, acolo. Stie ea, apoi, cum sa te scoata la liman in acte, fara amenda... A'ta e'te cu finantele noastre...