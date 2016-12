Încep trei mari evenimente organizate de CCINA în Mamaia!

Săptămâna aceasta Mamaia este gazda câtorva evenimente, organizate în parteneriat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), care cu siguranță sunt așteptate cu mare nerăbdare de agenții economici din turism, dar și de constănțenii de rând.Astăzi, începând cu ora 10.00, la Pavilionul Expozițional din Mamaia se dă startul Salonului de dotări hoteliere și alimentație publică și Salonului de vinuri Wine Fest.Ajuns la a X-a ediție, Salonul de dotări hoteliere este singurul de acest profil din Constanța, ce reunește an de an pe cei mai importanți furnizori de servicii și dotări specifice pentru industria HoReCa.Potrivit președintelui CCINA, Mihai Daraban, cele 34 de firme care participă expun pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați. „Comparativ cu ediția din 2011, numărul expozanților a rămas neschimbat, la fel ca și suprafața de expunere, aspect îmbucurător dată fiind actuala conjunctură economică”, a precizat Mihai Daraban.La această manifestare sunt așteptați proprietarii și managerii unităților de cazare și alimentație publică de pe litoral, dar și publicul larg, având în vedere că salonul are ca scop prezentarea de noi oferte și soluții în domeniu. Astfel, la Pavilion vor putea fi găsite echipamente și instalații frigorifice, mobilier și echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, terase, laboratoare, spălătorii, aparate electrocasnice, sisteme solare, șeminee, sisteme de iluminat profesionale, veselă profesională și multe altele.Degustare de vinuriTot astăzi începe și Wine Fest, salon ajuns la cea de-a doua ediție, organizat în colaborare cu Asociația Somelierilor din România.Sunt prezente 23 de firme din domeniul viticulturii, care expun pe o suprafață de 400 metri pătrați atât soiuri de vinuri românești, cât și internaționale. Directorul CCINA, Ion Dănuț Jugănaru, a precizat că și acest eveniment este deschis marelui public, așadar amatorii de vin din Constanța au posibilitatea să discute cu personalul cramelor prezente la Wine Fest și să deguste vinuri. Asociația Somelierilor din România organizează pe 25, 26 și 27 aprilie degustări de vinuri pentru profesioniști, între orele 11.30 - 13.30, în prima zi, și între 16.00 - 17.00, în următoarele două zile.Ambele saloane își închid porțile sâmbătă, la ora 15.00.Târgul de mobilă, prima edițieÎn perioada 26 - 28 aprilie, are loc în Mamaia, la Centrul de Afaceri Eurolitoral (fostul Bingo), prima ediție a Târgului de mobilă și design interior, organizată de CCINA în colaborare cu Asociația Clubul Român de Mobilă (ACRM). Acesta reunește un număr de 21 de expozanți din întreaga țară, pe o suprafață de 1.800 metri pătrați.Iuliu Moldoveanu, președintele ACRM, a precizat că firmele participante vor expune mobilier clasic, dar și cu design modern, în special pentru hoteluri, birouri sau spații comerciale. Totuși, târgul este deschis și publicului larg, așadar cu siguranță cei în căutarea măcar a unei idei pentru amenajarea locuinței au ce vedea. „Sper ca parteneriatul (n.r.: cu CCINA Constanța) să fie de durată și să putem da o continuitate acestui gen de participare”, a precizat Iuliu Moldoveanu.Târgul poate fi vizitat în perioada 26 - 27 aprilie, între orele 10.00 - 18.00, iar pe 28 aprilie, între orele 10.00 - 16.00.