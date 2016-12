Încep protestele la Căile Ferate Române

Pacea socială e în pericol. Oltchimul e pe jar, combinatele siderurgice Mechtel au ajuns la maximă tensiune, portuarii sunt furioși, iar acum și CFR-ul fierbe.Ce îi doare pe feroviari? Nu sunt de acord cu strategia de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar „CFR Marfă”. Dialogul social dintre funcționarii Ministerului Transporturilor și liderii sindicatelor nu au dus la armonizarea punctele de vedere.Ministerul a propus două criterii de precalificare:experiența în transportul feroviar de marfă;capacitate financiară care să demonstreze posibilitatea preluării și dezvoltării unei noi afaceri de anvergură CFR Marfă.Sindicatele au cerut completarea cu alte trei criterii:planurile de afaceri și dezvoltare pe care investitorul intenționează să le pună în aplicare în următorii ani la CFR Marfă;planurile de investiții și modernizare pe următorii 5 ani;obiectivele strategice privind forța de muncă, pe următorii 5 ani.Sindicatele doresc ca privatizarea să nu pună în pericol stabilitatea locurilor de muncă, viitorul lucrătorilor și familiilor lor. Partenerii sociali nu sunt de acord ca ministerul să vândă întregul pachet de acțiuni la CFR Marfă, de 100%, dat fiind importanța strategică a companiei. Ei cer să se adopte modelul german, respectiv: vânzarea în prima fază a maximum 25% din acțiuni, urmând ca, la finalul privatizării, statul român să mențină controlul asupra 51% din acțiuni. Sindicatele acuză guvernul că cedează prea ușor presiunilor FMI și susțin că vânzarea CFR Marfă în această perioada va aduce pierderi statului român. Ele nu sunt de acord nici cu prețul propus, considerând că este derizoriu și că ilustrează intenția de a vinde oricum, numai să se vândă. În plus, susțin că este inadmisibil ca CFR Marfă să fie vândută sub o valoare de 2 miliarde de euro. Întrucât nu s-a ajuns la un consens, sindicatele au scos din buzunar cartonașul galben. Con-federația Națională Sindicală „Cartel ALFA“ și Federația Mecanicilor de Locomotivă prognozează că pri-vatizarea CFR Marfă, așa cum e gândită de Ministerul Transportu- rilor, va fi mare eșec (aluzie la privatizarea Oltchim) și avertizează guvernul că salariații vor apela la toate mijloacele legale pentru a împiedica acest lucru. În ședința de guvern din 26 septembrie 2012, a fost aprobată informarea privind stadiul proiectului de HG pentru aprobarea strategiei de privatizare a CFR Marfă. Proiectul se află, în prezent, în circuitul legal de avizare de către celelalte ministere și instituții implicate. După rezolvarea eventualelor observații, el va fi transmis spre avizare Ministerului Justiției, în forma refăcută. Reacția sindicatelor nu a întâr-ziat. Iulian Măntescu, președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, că a avut o întâlnire cu colegii din teritoriu, cărora le-a prezentat situația. Aceștia, la rândul lor, îi vor informa pe membrii de sindicat.În intervalul 2 - 4 octombrie, vor fi organizate acțiuni de protest în toate județele și va fi depusă lista revendicărilor la prefecturi. După un răgaz de două-trei săptămâni, dacă nu se va ține cont de propunerile sindicatelor, se va declanșa conflictul de muncă, a anunțat Măntescu. La rândul său, Gheorghe Spânu, președintele Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea, a declarat pentru ziarul nostru, că pe data de 2 octombrie va avea loc ședința biroului executiv al Federației Mișcare - Comercial, în care se vor stabili acțiunile de protest. Organi-zația cuprinde lucrători din toate sectoarele feroviare: infrastructură, călători și marfă.„Hotărârea de declanșare a grevei va fi luată după consultarea membrilor de sindicat. Dacă ei vor decide, activitatea pe calea ferată va fi înghețată total. Vom pune pe tapet toate revendicările noastre legate de plata celor peste 200.000 de ore suplimentare, de realizarea investițiilor în sigu- ranța transportului feroviar” - a avertizat Spânu. Iulian Măntescu acuză guvernarea USL că mimează dialogul social, la fel cum au făcut-o guvernele PDL. „Nu am reușit, până acum, să ne întâlnim cu ministrul transporturilor, Ovidiu Silaghi. De fiecare dată au fost trimiși la discuții funcționari din minister, fără putere de decizie” - a relatat liderul federației. Guvernul Ponta este între ciocanul sindicatelor și nicovala FMI. Va reuși să facă față loviturilor?