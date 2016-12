Încep investiţiile în turismul balnear?

Încep investițiile în turismul balnear?

Stațiunile balneare de pe litoral ar putea beneficia, de anul viitor, de investiții serioase. „Turismul balnear este o nișă pe care România nu trebuie să o rateze și una dintre prioritățile strategice pentru 2013 va consta în investiții în infrastructura specifică, pentru a ajuta dezvoltarea acestui domeniu.Pentru că la nivel de infrastructură lucrurile nu stau așa cum ne-am dori, ceea ce avem de făcut este să corelăm ceea ce există ca potențial natural în România cu investițiile în infrastructura specifică”, a declarat ieri ministrul dezvoltării regionale și turismului, Eduard Hellvig.Ministrul a participat la deschiderea Conferinței Internaționale Turismul de Sănătate - Provocări și Oportunități, care se desfășoară zilele acestea la București, sub patronajul Organizației Mondiale a Turismului (OMT) și în prezența secretarului general al acesteia, Taleb Rifai.„România este calificată din toate punctele de vedere: are un nivel înalt de cunoștințe și tehnică în domeniu, beneficiază de o amplasare strategică, iar în rândul reprezentanților industriei de turism există un nivel înalt de expertiză. Totodată, există aici o determinare politică pe care am constatat-o foarte clar în ultimele mele două vizite în România. Toate acestea sunt garanții pentru succes. OMT este decisă să sprijine aceste eforturi și sunt convins că, foarte curând, România va deveni o destinație importantă în turismul de sănătate”, a precizat Taleb Rifai.În ce vor consta mai exact aceste investiții, și dacă stațiunile balneare de pe litoral vor fi incluse în program, rămâne însă de văzut.Turistul trebuie să fie mulțumit nu doar de preț, ci de raportul între tariful plătit pentru vacanță și serviciile pe care le primește, spune și președintele ANAT, Corina Martin: „Nu tarifele ar fi o problemă. Ați văzut că, deși Mamaia este cea mai scumpă stațiune de pe litoral, se vinde prima, sezonul începe mai devreme și se termină mai târziu la Mamaia. Nu tariful spune foarte mult unui turist atunci când decide să plece în vacanță, ci ceea ce primește pentru banii pe care i-a plătit. Deci, raportul între tariful plătit pentru vacanță și serviciile pe care le primește - calitate, ospitalitate, atractivitatea destinației - pentru că știm că avem stațiuni balneare, avem resurse balneare fantastice, dar din păcate stațiunile nu arată așa cum ne-am dori cu toții și la un nivel decent comparativ cu alte destinații europene. Din păcate, parteneriatul public-privat a funcționat mai puțin în ultimii ani în România și cred că este timpul să pornim motoarele ca, într-adevăr, să transformăm această resursă fantastică pe care o are România într-un potențial capital de imagine de destinație balneară în lume“.