Incendiu pe un ferry-boat danez

Pe data de 28 decembrie 2013, la bordul ferry-boat-ului King Seaways s-a produs un incendiu. Focul a izbucnit într-o cabină, fiind provocat, se pare, de un pasager.Nava se afla la aproximativ 30 de mile est de Flamborough Head, aproape de Scarborough. Plecase din Newcastle on Tyne spre Ijmuiden, Olanda.La bord se aflau circa 1.000 de pasageri și 27 marinari. 6 membri ai echipajului și un pasager au fost evacuați cu un elicopter, după ce au inhalat fum. Incendiul a fost stins, iar nava a fost direcționată spre cel mai apropiat port. King Seaways are 31.788 tone registru brut, a fost construită în 1987 și are pavilion Danemarca.