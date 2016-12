Incendiu la bordul unei nave de croazieră

Pe data de 7 septembrie 2015, Garda de Coastă din sectorul San Juan a primit un raport de la nava de croazieră „Carnival Liberty”, care semnala un incendiu în sala mașinilor. Nava era acostată în St Thomas, Insulele Virgine.Echipajul a raportat că focul a fost stins cu ajutorul instalației de CO2 și instalației Hi -fog de stingere a incendiilor și că toți pasagerii și echipajul neesențial au fost debarcați în condiții de siguranță.Inspectorii de siguranță maritimă cercetează cazul pentru a determina cauzele incendiului și a evalua pagubele. Pe 8 septembrie, navă a rămas în aceeași poziție, în St Thomas .Pachebotul „Carnival Liberty” are 110.000 tone registru brut, a fost construit în 2005, este înmatriculat sub pavilion Panama și poate lua 2.974 pasageri la bord.