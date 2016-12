Încă te gândeşti dacă să-ţi asiguri casa? Iată câteva date statistice îngrijorătoare

Încă te gândești dacă să-ți asiguri casa? Iată câteva date statistice îngrijorătoare

Luna octombrie a acestui an marchează o premieră: lansarea conceptului „Luna asigurărilor de locuințe”, ce are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la avantajele încheierii unei polițe de asigurare a locuinței. Campania este organizată, în parteneriat, de către APPA - Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, PAID - Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare și UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România.Întregul concept are la bază distribuirea a 500.000 de broșuri informative gratuite, conținând informații de interes public referitoare la rolul asigurărilor de locuințe, obligatorii și facultative, precum și cu privire la modalitatea de obținere a despăgubirilor în cazul producerii unei daune.Potrivit organizatorilor, orice dubii cu privire la necesitatea creșterii gradului de acoperire a asigurărilor de locuințe în țara noastră sunt spulberate de câteva date statistice, pe cât de clare, pe atât de îngrijorătoare:- România este una dintre cele mai expuse țări europene la riscul de cutremur;- În medie, în țara noastră se produc 15 - 20 de cutremure pe lună;- Doar în București, peste 3.000 de locuințe sunt încadrate în clasa I de risc seismic;- Un cutremur de 7 grade în București ar duce la pierderea de 6.500 de vieți omenești;- Inundațiile din septembrie 2013 de la Galați au afectat 39 de localități. Un număr de 3.443 de locuințe au suferit pagube. Au fost identificate 227 de locuințe distruse;- În perioada 2005 - 2010, inundațiile au provocat pagube totale de peste 3 miliarde de euro. Au fost afectate aproape 62.000 de locuințe, din care 15.600 au fost distruse în totalitate;- În ultimii ani, s-au reactivat alunecările de teren în mai multe zone din România, din cauza fenomenelor naturale și acțiunilor omului;- La alunecări de teren sunt expuse 34 de municipii, 78 de orașe și 875 de comune.