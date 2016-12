Încă o mică bătălie câştigată în lupta cu şomajul

Încă o mică bătălie câștigată în lupta cu șomajul

34 de persoane, atâtea câte au reușit să se angajeze după ce au urmat anumite cursuri de formare, în cadrul unui proiect cofinanțat prin POSDRU, poate fi considerată, și pe bună dreptate, o cifră mult prea mică dacă ne uităm la rata șomajului din Constanța. Totuși, astfel se confirmă o mai veche problemă cu care se confruntă angajatorii, aceea a lipsei unei pregătiri minime în domeniul pentru care aplică un șomer. Cifra amintită mai sus a fost ieri prezentată de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM), care împreună cu Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Minerva Company, în calitate de parteneri, au desfășurat și desfășoară în continuare un proiect intitulat „Un viitor mai sigur!”. Obiectivul general al acestuia îl constituie facilitarea accesului pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor peste 45 ani, cât și a șomerilor tineri. Mai exact, proiectul își propune apropierea de beneficiari a serviciilor integrate de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, calificarea sau recalificarea în domenii cerute pe piața locală, în vederea reintegrării pe piața forței de muncă, contribuind prin acestea la atragerea cât mai multor persoane pe piața muncii și implicit la reducerea șomajului.Ce s-a făcut până acum? 250 de constănțeni au finalizat, ori sunt în curs de finalizare a unui curs de manager în activitatea de turism, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, operator introducere, validare și prelucrare date sau inspector resurse umane.„Toate cursurile de formare care se desfășoară pe baza multiplelor proiecte pe care le avem în derulare se referă numai la segmente de piață pe care se preconizează că este cea mai mare ofertă. Deci, în funcția de oferta pe care o primim săptămânal de la agenții economici ne formăm niște cursuri pe care noi simțim că piața muncii are nevoie. Acest proiect, «Un viitor mai sigur», este un proiect care a venit cu niște cursuri foarte bune. Pe mine m-a impresionat cel mai mult căutarea pe care a avut-o cursul de instalator apă, canal și de gaze. Din această cauză am cerut de la început să facem niște economii și am reușit să facem două grupe, față de numai una care era în proiect la început. Am avut foarte mare succes și ne bucurăm“, a precizat Gheorghe Bușu, director adjunct AJOFM.După cum spuneam, până în prezent s-au angajat 34 de persoane dintre cele care au urmat cursurile de pregătire, însă oficialii AJOFM spun că până la finalul proiectului cifra trebuie, și cu suguranță va ajunge la 50.Deprinderile practice sunt tot mai mult căutate de angajatori, în detrimentul celor teoretice, așadar sunt foarte multe șanse ca toți absolvenții cursurilor să-și găsească, la un moment dat, un loc de muncă. „Nu este vorba doar despre niște cursuri, e vorba de a-l învăța pe viitorul absolvent și cum să găsească un loc de muncă, ce să pună în valoare dintre calitățile pe care le are, iar experiența, puțină în domeniu, să fie compensată de multe cunoștințe pe care le-a dobândit, și deprinderi practice, mai ales. Asta ar fi o deosebire importantă între ceea ce fac mulți ați furnizori de pregătire profesională și ceea ce încercăm noi să facem, astfel încât rezultatele unui astfel de proiect să fie în primul rând o ocupare deplină a absolvenților, dacă se poate. Toți dintre ei, mai devreme sau mai târziu, își vor găsi un loc de muncă pentru că ne-am orientat asupra acelor domenii, profesii, ocupații care încă mai sunt cerute pe piața forței de muncă“, a precizat directorul CCINA, Ion - Dănuț Jugănaru.