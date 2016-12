În vacanţa de Paşte şi 1 Mai cu trenul. Ce rute se suplimentează spre litoral

În vacanța de Paște și 1 Mai cu trenul. Ce rute se suplimentează spre litoral

Reprezentanții CFR Călători susțin că, odată cu venirea sărbătorilor și a mini-vacanței de 1 Mai vor suplimenta numărul de trenuri care vor circula în țară. Pe de altă parte, unele trenuri nu vor circula, dacă traficul de călători este redus. De altfel, CFR pune la dispoziție o serie de reduceri pentru călătoriile în țară, dar și pentru străinătate.CFR Călători informează că, în perioadele sărbătorilor de Paște și mini-vacanței de 1 Mai, nu mai puțin de 17 trenuri Regio și InterRegio vor circula suplimentar pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor pasagerilor. Reprezentanții CFR îi roagă pe cei care au de gând să călătorească în această perioadă să își cumpere biletele din timp, pentru a se evita neplăcerile și pentru că cererea este una extrem de mare. „Având în vedere cererea mare de bilete din perioadele menționate, recomandăm pasagerilor să achiziționeze din timp legitimațiile de călătorie, în special pentru trenurile de lung parcurs care au în compunere vagoane de dormit și cușetă”, au precizat reprezentanții Compartimentului Comunicare din cadrul CFR Călători.Trenuri suplimentare care ajung în Constanța Mai multe trenuri suplimentare vor ajunge și în Constanța. În perioada 29/30 aprilie și 3/4 mai vor circula, în plus, IR 1696/-1 Timișoara Nord (plecare 22.10) - București Nord (plecare 07.50) - Constanța (plecare 11.05) - Mangalia (sosire 12.29); IR 1822/-1 Arad (plecare 18.55) - București Nord (plecare 06.20) - Constanța (plecare 09.35) - Mangalia (sosire 11.01); IR 1862/-1 Iași (plecare 22.05) - Constanța (plecare 18.10) - Mangalia (sosire 19.40). De asemenea, în perioada 30 aprilie - 4 mai se suplimentează traseele: R 13801 București Nord (plecare 02.30) - Constanța (plecare 06.38) - Mangalia (sosire 08.06); R 13802 Mangalia (plecare 17.30) - Con-stanța (plecare19.10) - București Nord (sosire 22.50). În perioada 30 aprilie - 5 mai vor circula, în plus, R 13811 București Obor (plecare 06.05) - Fetești - Constanța (sosire 11.09). În plus, în perioada 30/31 aprilie - 04/05 trenurile vor fi suplimentate cu traseele IR 1695/-2 Mangalia (plecare 16.33) - Constanța (plecare18.20) - București Nord (plecare 21.45) - Timișoara Nord (sosire 07.02); IR 1821/-2 Mangalia (plecare 18.18) - Constanța (plecare 20.05) - București Nord (plecare 23.45) - Arad (sosire 10.30); IR 1861/-2 Mangalia (plecare 20.07) - Constanța (plecare 21.42) - Iași (sosire 08.12 ).Unele trenuri nu vor circula În unele zile libere din perioada 19 aprilie - 4 mai, când traficul de călători este extrem de redus, o serie de trenuri InterRegio, dar și unele trenuri Regio nu vor circula. „Rugăm toți pasagerii să țină cont de acest aspect când își planifică deplasările cu trenul și să consulte, pentru informații actualizate, fie pagina de internet a companiei, fie să telefoneze la biroul de informații din stația de plecare”, au explicat reprezentanții CFR Călători.Reduceri pentru grupuri și nu numai CFR Călători vine, în această perioadă, cu reduceri la biletele de tren. Astfel, primești 10% reducere pentru călătoria dus-întors, 25% reducere prin cardul Tren Plus, 5% reducere la cumpărarea online a biletului, între 10% și 15% reducere la cumpărarea cu anticipație, între 10% și 25 % reducere cu oferta Minigrup 2 - 5, între 15% și 35% reducere cu oferta biletul de week-end și între 31% și 56% reduceri de weekend (în zilele de vineri până duminică inclusiv) la trenurile IR care circulă pe Valea Prahovei, pe rute între Sinaia - Brașov și retur. De asemenea, CFR reduce costul biletelor cu până la 35% pentru grupurile de peste 20 de persoane. Înainte de călătorie, reprezentanții CFR Călători le recomandă tuturor pasagerilor să se asigure că au cumpărat bilet pentru evitarea taxării suplimentare în tren sau suportarea costurilor amenzii.Oferte speciale pentru străinătate Pentru destinațiile externe, CFR Călători a pregătit mai multe oferte speciale. Astfel, pentru ruta București Nord - Viena, prețurile sunt de la 39 euro pe sens, iar pentru București Nord - Budapesta, de la 29 euro pe sens. De la 19 euro pe sens vă costă un bilet pentru ruta Cluj Napoca - Sibiu - Târgu Mureș - Budapesta, iar pentru ruta Timișoara Nord - Budapesta, de la 15 euro pe sens.