În primul trimestru din 2014 45.463 de autoturisme, expediate prin portul Constanţa

În primul trimestru din 2014 45.463 de autoturisme, expediate prin portul Constanța

Industria auto autohtonă contribuie tot mai mult la creșterea traficului de mărfuri din portul Constanța. Potrivit datelor furnizate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, în 2013 au fost livrate prin portul românesc 144.487 autoturisme (161.213 tone), iar în primul trimestru din acest an, 45.463 autoturisme (52.306 tone). Dacă ritmul se va menține neschimbat, până la sfârșitul lui 2014 vor fi expediate pe apă circa 182.000 de autoturisme.În următoarele zile, sunt așteptate să sosească la Constanța două nave specializate în transportul vehiculelor. „Imola Express”, sub pavilion Gibraltar, va încărca 2.500 de automobile, iar „Nocc Coral”, sub pavilion Insulele Marshall, 4.000 de autoturisme.