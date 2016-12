În Pacific, la Anacortes, au răsunat colindele româneşti

În Pacific, la Anacortes, au răsunat colindele românești

Mii de navigatori români au petrecut Crăciunul, pe mările și oceanele lumii, cu gândul la cei de acasă.În Pacificul de Nord, la Anacortes (SUA), tancul petrolier "Miltiadis M II", sub pavilion Liberia, stă în ancoră. Este un gigant de oțel cu capacitatea de 162.396,7 tdw, lungimea de 280,5 metri și lățimea de 50 de metri. Nava e folosită la stocarea hidrocarburilor, procedeu folosit pe o scară tot mai largă, în ultimii cinci ani, de cei ce controlează piața mondială a petrolului.La bordul ei se află navigatori de mai multe naționalități. Ofițerii sunt români, cu excepția ofițerului mecanic 1, care este rus. Tot români sunt fitter-ul și pompagiul, iar restul echipajului, inclusiv bucătarul, sunt filipinezi.Șeful mecanic Ilie Neacșu, din Constanța, descrie într-o corespondență transmisă ziarului "Cuget Liber", cum a fost sărbătorită Nașterea Domnului, la bordul lui "Miltiadis M II":"Toate pregătirile de Crăciun au urmat exact tradiția de acasă, fără nici o excepție: sarmale, cârnați afumați, fripturi, pulpa de porc, piftie, salata boeuf, bradul etc. Tot echipajul a participat la aceste pregătiri (s-a lucrat chiar și în schimburi), sub îndrumarea mai mult decât expertă atât a comandantului, cât și a electricianului. Atmosfera a fost sărbătorească, astfel reușind să ne domolim dorul de casă. La bord au răsunat și colindele tradiționale, interpretate de artiștii noștri renumiți.Internetul prin wireless ne ajută să fim la curent cu absolut tot ce se întâmplă în țară. În plus, avem comunicația audio și video cu familiile.În timpul liber se pot confecționa adevărate bijuterii navale. Pompagiul este foarte pasionat de acest meșteșug. Lucrările lui ne încântă nespus de mult privirile.Crăciunul din 2010 l-am făcut pe nava "Leo Glory". Pe ea, doar eu și electricianul eram români. Comandant și secundul erau ruși, ofițerul mec 1 era bulgar, iar restul erau filipinezi.De aceea, Crăciunul a fost un pic mai exotic, cu delicatese asiatice: sushi, scoici, shrimps etc.În concluzie, pe mare se face tot posibilul ca, în ciuda stresului determinat de job și a dorului de casă, marinarul să se bucure pe deplin de spiritul Crăciunului și să rămână cu amintiri cât mai frumoase."