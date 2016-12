În luna iulie s-au născut a 20.540 de copii

Numărul nașterilor, respectiv numărul deceselor înregistrate în luna iulie 2015 a fost mai mare decât al celor înregistrate în luna iunie 2015, a anunțat Institutul Național de Statistică. În luna iulie 2015 sporul natural a fost pozitiv comparativ cu luna precedentă.În luna iulie s-a înregistrat nașterea a 20.540 copii, cu 3.910 mai mulți copii decât în luna iunie 2015.Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna iulie a fost de 20.426, cu 679 mai multe decât în luna iunie 2015. Sporul natural a fost pozitiv în luna iulie, de 114 persoane (născuții-vii având un excedent față de decedați), spre deosebire de celelalte luni ale anului în care a fost negativ.Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna iulie a fost de 137, în creștere cu 6 față de luna iunie 2015 (131 decedați sub 1 an).