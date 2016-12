În luna cadourilor, CFR reduce cu 15% biletele de tren cumpărate online

CFR Călători și MasterCard anunță o nouă campanie promoțională din seria „Amintiri frumoase cu trenul, fără timp pierdut la coadă”, care va avea loc în perioada 1 - 31 decembrie 2012. Pe parcursul ultimei luni din an, biletele cumpărate online și plătite cu un card MasterCard sau Maestro sunt cu 15% mai ieftine. Reducerea se aplică la prețul de vânzare de la casa de bilete, 5% fiind acordată de CFR Călători, iar 10% de MasterCard.Pentru a accesa oferta promoțională, posesorii unui card MasterCard sau Maestro trebuie să intre pe site-ul www.cfrcalatori.ro , la secțiunea „Cumpărare bilete” și să-și înregistreze un cont. După ce au completat toate datele necesare, aceștia aleg destinația și confirmă plata cu cardul prin serviciul E-Commerce oferit de Raiffeisen Bank. La final, clientul primește pe e-mail varianta electronică a biletului, care nu este obligatoriu de tipărit, pentru că identificarea în tren are loc pe baza ID-ului de bilet sau a buletinului de identitate.„Cumpărarea online a biletului de tren este deja obișnuință în rândul unui segment tot mai mare de pasageri. Este o variantă simplă și rapidă - la îndemâna oricui are conexiune la internet - cu atât mai utilă în contextul perioadei de sărbători. Pe lângă facilitatea de a-l cumpăra online, clienții noștri beneficiază de o reducere substanțială. Iată o invitație a CFR Călători pentru a utiliza trenul la plecarea în vacanță!”, a precizat Ștefan Roșeanu, director general SNTFC CFR Călători - S.A.