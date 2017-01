În imperiul miliardarilor din petrol se fac disponibilizări

„Este o diferență între a merge în vacanță în Dubai și a munci acolo. Vei cunoaște practic două orașe diferite”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Valentin Gheorghe, inginer de service în portul din orașul din Golful Persic. Valentin Gheorghe muncește în Dubai de aproximativ un an, însă deja și-a creat o imagine despre orașul construit cu banii proveniți din petrol. „Când am ajuns prima dată în emirate am avut un șoc cultural, ca orice european, probabil. Fiind port și în același timp principalul punct turistic al Emiratelor Arabe Unite, majoritatea localnicilor sunt îmbrăcați tradițional, în alb, din cap până în picioare. Femeile, de asemenea, sunt acoperite complet și poți vedea doar ochii lor”, a explicat inginerul de service din Dubai. Viața este scumpă, însă și „valoarea banilor” este alta. Practic, la un salariu de 10.000 de dirhami (adică peste 2.000 de euro), de exemplu, îți poți cumpăra de mâncare pe trei zile cu doar 100 de dirhami. Acolo, mâncarea nu este o problemă și nu ai grija zilei de mâine din acest punct de vedere. În plus, îți poți cumpăra foarte ușor o mașină. Și nici benzina nu e scumpă. Nivelul prețului la un litru de benzină este la o treime față de cel din România. Doar chiriile și prețul apartamentelor au valori ridicate acolo. O chirie poate ajunge la 1.500 - 2.000 de euro pe lună. Excursiile sunt de neuitat. „Mai ales când ești în primele luni, vrei să vizitezi cât mai multe locuri. Ești practic un turist, deși ai un loc de muncă în Dubai. Am fost la început într-un safari în deșert, de cinci ore. Am ajuns într-o așezare construită în mijlocul deșertului. Totul e all-inclusive acolo. Evident, dansatoarea din buric nu era de naționalitate arabă. Era rusoaică”, a mai povestit Valentin Gheorghe. Românii în Dubai au locuri de muncă cel mai adesea în vânzări, aeroporturi sau în zona liberă. De asemenea, pentru arabi, românii sunt considerați buni tehnicieni și există un număr semnificativ care lucrează în port, pe partea de reparații de nave. Majoritatea străinilor care muncesc acolo sunt indieni și filipinezi; muncesc pe bani mult mai puțini decât europenii. Arabii, pe de altă parte, ocupă principalele funcții de conducere și funcțiile administrative. Felul în care muncesc arabii, îi poate dezorienta pe europeni. „Se opresc de cinci ori pe zi ca să-și facă rugăciunea”, a explicat inginerul de service. Viața de noapte nu este pe atât de liniștită pe cât s-ar crede, deși arabii sunt extremi de stricți în ceea ce privește petrecerea timpului liber. Pentru a procura băutură alcoolică, un muncitor european trebuie să aștepte aproximativ două săptămâni, până la a avea dreptul legal de a consuma băuturi alcoolice. „Întâi trebuie să mergi la un punct de desfacere specializat pe acest segment. Acolo completezi niște declarații pe care trebuie să le duci la poliție. După două săptămâni, aceștia îți vor elibera o legitimație cu care vei putea cumpăra astfel de băuturi”, a afirmat românul. Construcțiile apar în fiecare zi, însă viața nu e chiar atât de roz pe cât pare, nici măcar în paradis, în contextul crizei globale. Au început să fie disponibilizați din ce în ce mai mulți angajați. În plus, au apărut și cazuri „mai speciale”, în aceste vremuri de criză. După ce și-au pierdut locul de muncă, străinii care au cumpărat mașini în leasing au lăsat mașinile în aeroport și au plecat în țările natale. Au fost semnalate astfel de cazuri în presa locală. Deși este încă în vacanță în România, Valentin Gheorghe de-abia așteaptă să plece din nou în Dubai. „Odată ce ai ajuns acolo și ai petrecut o anumită perioadă de timp, ți-e greu să te întorci la muncă aici. Sigur, în vacanță, să-ți vizitezi familia și prietenii este bine, dar doar atât”, a concluzionat inginerul.