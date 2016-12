De Paști

În hotelurile de pe litoral bate vântul a pagubă

În acest an, foarte puțini români vor petrece Paștele pe litoral

Sărbătorirea Paștelui la începutul lunii aprilie a prins pe picior greșit industria hotelieră din România, nepregătită pentru deschiderea timpurie a unităților de cazare. Nici românii nu se înghesuie să își rezerve camere pe litoral în această perioadă, preferând să sărbătorească în familie. Paștele din acest an este sărbătorit cum nu se poate mai rău pentru operatorii din turism. Mulți dintre hotelieri nu au sisteme de încălzire și nu pot deschide atât de devreme. „De Paști, vom avea deschis doar hotelul Hora din Sa-turn, unde există ceva rezervări pentru începutul lunii aprilie. Nu ne putem folosi de celelalte unități de cazare pentru că nu le putem încălzi”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mădălina Tudora, reprezentanta firmei „Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” ce deține numeroase hoteluri din sudul litoralului. Nici în stațiunea Mamaia lucrurile nu stau mai bine. Multe din unitățile de cazare de-abia au început lucrările de amenajare, cum este cazul hotelului Doina, sau se află în reparații capitale, precum hotelul Parc. Doar structurile de patru - cinci stele sunt capabile să primească turiști din țară, de sărbătorile pascale. „Până în prezent, avem aproximativ 30 de camere rezervate pentru Paști. Sigur, ne așteptam la mai mult, însă ținând cont de vremea capricioasă și de faptul că ne adresăm unui segment de clienți mai limitat, este ok”, a explicat Elena Luiza Oprea, directorul de marketing al hotelului Iaki din Mamaia. Un pachet de trei nopți de cazare cu mic dejun la Iaki, cină specială în seara de Înviere și acces gratuit la spa costă 490 lei. Comparativ cu sărbătorile pascale de anul trecut, gradul de ocupare a scăzut simțitor. „Avem rezervări, însă mult mai slab ca anul trecut. Vremea și faptul că Paștele este sărbătorit atât de devreme sunt cauzele principale ale scăderii, însă, să nu uităm că anul trecut am avut parte de evenimente care au atras turiștii spre litoral, precum concertul lui Bregovic. Am avut 130 de turiști la masa de Paște, în 2009, un adevărat record pentru noi. Pentru 2010, nu cred că vom atinge 60% din gradul de ocupare de anul trecut”, a precizat Gelu Enciu, managerul hotelului de cinci stele Vega. Oferta unității include două nopți de cazare (3 și 4 aprilie 2010), dejunul tradițional de Paște, saună, jacuzzi, precum și reduceri la toate serviciile spa. Prețul pachetului este de 800 lei în camera dublă. Există și hoteluri care, în urma investițiilor, au reușit să atragă un număr mare de turiști, pentru începutul lunii aprilie. „Anul 2010 a debutat foarte bine pentru noi. Vom avea aproximativ 250 de oaspeți de Paște, adică un grad de ocupare de cel puțin 50%. Diferența față de anul trecut este de la simplu la dublu practic, datorită investițiilor realizate în centrul spa”, a spus Dragoș Tudorache, directorul de marketing și vânzări al hotelului Cocor. Pentru două nopți de cazare în structura de cazare de patru stele din Olimp, precum și pentru două ședințe la spa, turistul plătește cel puțin 269 lei.