În derivă, spre America

Pe data de 8 mai 2015, tancul de produse petroliere „Chembulk New Orleans” a intrat în derivă, după ce a anunțat că are probleme la motor. Navă se fala în drum spre Seasport, Maine, Statele Unite ale Americii. Ultima escală fusese făcută la Ponta Delgada. „Chembulk New Orleans” are capacitatea de 32.363 tdw, a fost construit în 2003 și este înregistrat sub pavilion Singapore.