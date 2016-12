În derivă, în Marea Egee

Pe data de 11 mai 2015, nava portcontainer „CMA CGM Volga” a raportat că are probleme și este în derivă, în Marea Egee. Nava a plecat din portul Ilyichevsk (Ucraina) spre portul Pireu, via Istanbul.Portcontainerul „CMA CGM Volga” are capacitatea de 9.200 TEU, a fost construit în 2015 și este înmatriculat sub pavilion Malta. Manager este compania CMA CGM Franța.