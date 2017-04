Împrumut de 60 de milioane de euro pentru îmbunătăţirea serviciilor judiciare

Împrumut de 60 de milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor judiciare

România va contracta de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) un împrumut în valoare de 60 milioane euro pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare, potrivit proiectului de lege pentru ratificarea acestui acord, adoptat astăzi de Guvern.Costul total estimat al proiectului este de 65 milioane euro, din care 60 milioane euro din împrumutul BIRD și 5 milioane euro contribuția părții române, prin bugetul Ministerului Justiției.Împrumutul va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanțelor și a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin:Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, a sediilor instanțelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora), îmbunătățirea structurii IT la nivel național, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică;Îmbunătățirea activității parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public;Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiției prin Unitatea de Management al Proiectului (numită Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe – DIPFIE), existentă deja în cadrul instituției.Împrumutul de 60 milioane euro va fi acordat de BIRD, pe o perioadă de 10 ani, din care 6 ani perioadă de grație, în condiții financiare avantajoase pentru statul român.