Impozitul şi inflaţia reduc la zero câştigurile din depozite

Impozitul și inflația reduc la zero câștigurile din depozite

În 2009, depozitul bancar în lei a atins dimensiuni de-a dreptul științifico-fantastice – dobânzi de peste 12%, de aproape trei ori mai mari decât inflația, oferite de bănci aflate într-o criză acută de lei. După nici 12 luni, lucrurile s-au schimbat dramatic. În cel mai bun caz, un depozit bancar nu garantează decât protejarea banilor de depreciere, pentru că dobânzile au scăzut constant și, în plus, guvernul a decis impozitarea cu 16% a câștigurilor obținute din bonificații. Băncile autohtone oferă dobânzi de 4 – 8% la depozitele în lei. Astfel, dacă suma depusă este de 5.000 lei, la o dobândă de 6%, câștigul după 12 luni este de 300 lei. După aplicarea impozitului de 16%, câștigul ajunge la 252 lei. Cu tot cu inflația de 4% (estimarea băncii centrale pentru 2010) și cu taxele și comisioanele bancare, câștigul real poate coborî sub 100 lei. În aceste condiții, de ce ar mai economisi românul? „Pentru că nu au alternativă. Chiar dacă vorbim de un câștig de 50 lei, măcar îți protejezi banii și nu te trezești, peste doi – trei ani, că cei 10.000 lei ai tăi nu valorează decât 8.000 lei. Economisirea la saltea nu mai este o soluție”, a comentat, pentru Cuget Liber, un bancher constănțean. Analiștii bancari susțin că impozitarea cu 16% a câștigurilor din dobânzi nu va afecta foarte tare economisirea, mai ales că bancherii români încearcă deja să taie apetitul populației pentru depozite, prin reducerea graduală a dobânzilor. Miza este repornirea consumului, prin relaxarea condițiilor de creditare. În luna mai, depozitele în lei ale populației au scăzut cu circa 0,6%, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Per ansamblu, incluzând economiile în valută și firmele, depozitarea a avansat cu 0,7% în mai, față de luna precedentă, până la 168,4 miliarde lei (40,3 miliarde euro). „Firmele au economisit mult mai mult în valută, marcând o creștere cu 2,2% față de luna aprilie, fapt care a compensat scăderea economiilor în lei ale populației, de 0,6%, până la 62,8 miliarde lei (15 miliarde euro)”, precizează cei de la BNR. Luând în calcul un curs leu-euro stabil, dobânzile de 2,5 – 4% oferite de băncile comerciale la depozitele în euro, impozitul de 16% și inflația, putem spune că și în acest caz, singurul motiv pentru care ar fi indicat să economisești este protejarea banilor. Câștigurile sunt în altă parte.