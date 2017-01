Impozitul forfetar falimentează firmele mici

Noutatea proiectului de Cod fiscal care ar putea fi aprobat de executiv la sfârșitul acestei luni este impozitul forfetar. El se va aplica restaurantelor, hotelurilor, dar și activităților din domeniul comerțului cu ridicata, al celui cu amănuntul și construcțiilor. Ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Pogea vrea să introducă impozitul forfetar deoarece mii de firme din aceste domenii înregistrează profit, dar declară în acte că merg în pierdere pentru a nu plăti dările la stat. Impozitul forfetar presupune eliminarea cotei de 16% aplicată profitului și impozitarea unei afaceri după dimensiunea sa (cifra de afaceri, numărul de camere pentru un hotel, numărul de mese pentru un restaurant, locația), inclusiv dacă a ieșit pe pierdere, în anul fiscal respectiv. Spre exemplu, un patron de hotel de 10 - 15 camere din Eforie Sud va plăti un impozit fix mai mic decât un patron de hotel de 50 de camere din Mamaia. Suma de plătit la stat ar putea crește și în funcție de perioada cât este deschis hotelul. Noile reglementări ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010. Președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român, Marian Miluț consideră că introducerea impozitului va duce la creșterea evaziunii fiscale. „Un astfel de impozit riscă să deschidă cutia Pandorei - pe de o parte să crească evaziunea fiscală, pe de altă parte să sporească abuzurile care și așa sunt de notorietate ale angajaților Gărzii Financiare. Vom îmbunătăți colec-tarea taxelor atunci când vor dispărea șpaga și cumetriile din sistem”, a afirmat președintele UNPR. Comisarul-șef al Gărzii Financiare Constanța nu este de acord. „Eu am militat pentru introducerea impozitului forfetar de la bun început. Este o măsură ce va ajuta agenții economici cu potență financiară și îi va elimina pe cei care trăiesc de pe o zi pe alta și nu-și plătesc datoriile la stat”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Radu. Impozitul forfetar va însemna un plus de venituri, mai ales din domeniul turismului. „Litoralul, la ora actuală, este needucat. Este foarte greu să facem față situației din sezonul estival, când se întâmplă lucruri care nu sunt la locul lor pe litoralul românesc. Turismul nu a adus bani la stat până acum. Bilanțul hotelurilor arată un profit nesemnificativ, însă în timpul sezonului, toți agenții economici din stațiunea Mamaia spun că au toate locurile de cazare ocupate”, a acuzat comisarul-șef. „Chiriile de pe litoral sunt plătite la negru în proporție de 80 - 90%. Spre exemplu, o chirie la o terasă din zona Cazinoului este de 30.000 până la 50.000 de euro pe vară, în mod normal. Pe hârtie însă, majoritatea pun sume modice, de 2.000 - 3.000 de euro pe vară, comparabil cu chiria la o tarabă din Mamaia”, a mai precizat acesta. Prin introducerea impozitului forfetar, doar cei puternici vor supraviețui. „Firmele care nu vor putea să plătească vor falimenta, prilej pentru marile corporații să intre pe piață. Aceștia nu-și vor permite să facă evaziune fiscală. În plus, vor aduce și turiști, veniturile vor crește, la fel ca și banii returnați la stat”, a concluzionat Cristian Radu.