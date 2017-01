Impozitul forfetar aruncă IMM-urile în zona gri a economiei

Statul român nu ține cont de demersurile Uniunii Europene și de părerea micilor întreprinzători, conform reprezentanților Patronatului IMM-urilor. Dacă UE încurajează reducerea fiscalității și consumul, guvernul a mărit în februarie CAS-ul și a introdus un nou impozit minim garantat. Sondajul realizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) evidențiază că aproximativ 50% dintre IMM-uri au fost afectate de criză la un nivel catastrofal, foarte mare și mare. Pentru 36% dintre ele, criza are un impact mediu, în timp ce doar 12% dintre IMM-uri au declarat că afacerile pe care le derulează au avut de suferit doar într-o mică măsură. 80% dintre firmele chestionate consideră că acțiunile întreprinse de autoritățile publice pentru a reduce impactul crizei sunt nesatisfăcătoare. 86% consideră că accesul IMM-urilor la ajutoarele de stat este foarte dificil și dificil, iar 95% dintre întreprinderile chestionate consideră că au nevoie de ajutoare de stat pentru propria afacere într-o măsură mare și foarte mare. „Transportul este unul din sectoarele cele mai afectate de actuala criză. Practic dacă nu există consum, nu mai avem ce transporta. Măsurile luate de stat în ultima perioadă sunt complet aberante. Nu este normal ca atunci când nu ai venituri, să trebuiască să plătești impozitul forfetar. Mai mult, să fii nevoit să plătești pe veniturile realizate anul trecut, când a fost un vârf economic, nu este în regulă. În 2008, nu a fost criză, veniturile au fost destul de mari; acum nu mai ai venituri și tu trebuie să dai la stat, în loc de cuantumul minim, o sumă mult mai mare”, a declarat Andrian Mihei, întreprinzător și vicepreședinte al Camerei de Comerț din Constanța. „În plus, este aberantă situația să nu poți să-ți decontezi combustibilul în anumite momente. De ce anumiți bugetari au cotă la combustibili și IMM-urile trebuie să fie condiționate pentru a-și deconta TVA-ul?”, a completat Andrian Mihei. „Criza la noi este indusă din mai multe puncte de vedere. S-a descurajat consumul și producția, când, din contră, trebuie încurajat. Băncile nu mai acordă credite nici la clienții fideli și acest lucru este o mare problemă”, a precizat Mihaela Belcin, membru fondator al asociației „Business Oportunities for Woman”. Impozitul forfetar nu face decât să arunce afacerile în zona gri a economiei, conform Mirelei Grațiani. „În rândul comercianților, a început să se discute despre ilegalitățile care se vor face anul viitor. Chiriile în hypermarketuri sunt uriașe, iar de negociat, nici nu se poate pune problema. Piața imobiliară se adaptează crizei; ei de ce nu o fac? O altă problemă ține de contractul de închiriere. După terminarea unui contract lung de închiriere, proprietarul poate foarte ușor să mă dea afară sau poate să ceară o chirie exagerat de mare. Trebuie să existe cineva care să ne protejeze”, a mai afirmat Mirela Grațiani.