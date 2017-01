Importurile aduse pe mare intră în magazinele Constanţei prin Bucureşti

1

depozitul logistic

Imi pare rau, dar nu aveti dreptate. Toate firmele mari care detin lanturi de magazine la nivel national au actvitatea bazata pe depozite logistice. In aceste depozite se afla toate categoriile de marfuri. Aprovizionarea magazinelor se face zilnic din depozitul logistic catre magazin, in camion fiind incarcate toate sortimentele de marfuri necesare magazinului.Depozitele logistice au fost amplasate in centrul de greutate al zonei pe care trebuie sa o deserveasca, in apropierea drumurilor nationale principale, cai ferate , si in zonele unde au gasit teren relativ ieftin si mai ales o administratie locala mai putin flamanda. Constanta nu este o zona buna pentru asa ceva, ce investitor serios s-a asezat aici pentru a deschide o afacere in ultimii 15 ani ? Mergeti prin tara si veti vedea firme renumite care au fabrici si au creat locuri de munca.