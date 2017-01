Importul de vinuri a scăzut cu 72%, în primele cinci luni ale anului 2009

România este unul dintre cei cincisprezece producători de vin la nivel mondial și al șaselea producător de vinuri din Europa, după Franța, Italia, Spania, Germania și Portugalia. De asemenea, România ocupă locul cinci în ierarhia țărilor viticole europene, cu o suprafață totală cultivată cu viță de vie de 186.900 hectare. Campania de recoltare a strugurilor este în plină desfășurare. În acest an, datorită secetei prelungite, recolta a început mai devreme. Astfel, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la 18 septembrie 2009, producția medie de struguri de masă era de 6.751 kilograme la hectar, recoltându-se un total de 34.314 tone. În plus, până săptămâna trecută, s-au recoltat 156.411 tone de struguri de vin, cu o producție medie de 4.471 kilograme la hectar. Anul trecut, în aceeași perioadă, se obținuse o producție totală de 34.160 tone de struguri de masă (producție medie de 7.301 kilograme la hectar), respectiv 89.654 tone de struguri de vin (producție medie de 4.299 kilograme la hectar). În județul Constanța, până la 16 septembrie 2009, se recoltase o suprafață de 7.330 hectare cu viță de vie din totalul de 10.341 hectare cultivate, potrivit ultimului buletin informativ al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. Producția medie în 2009 este de 6.083 kilograme la hectar, pentru strugurii de masă, respectiv 3.939 kilograme la hectar, pentru strugurii de vin. Până în prezent, producția totală este de 30.679 de tone de struguri, din care 25.600 tone reprezintă strugurii de vin. În 2008, producția de struguri de vin a fost de peste 26.500 tone, iar producția de struguri de masă a fost de aproximativ 17.650 tone, la nivel local. Producția medie anuală de vin, în România, este de 5,5 - 6 milioane hectolitri, în condițiile în care consumul de vin pe cap de locuitor este între 23,4 - 24 litri pe an. În Uniunea Europeană, consumul de vin pe cap de locuitor variază între 20 și 50 litri pe an. Astfel, cel mai bun an de la începutul mileniului al treilea, pentru producătorii de vin, a fost 2004, cu 6,17 milioane hectolitri de vin obținut, din care 3,56 milioane a reprezentat producția de vin nobil. Anul 2005 a fost cel mai slab an, din punct de vedere al producției de vin, cu 2,6 milioane hectolitri. În 2008, s-a obținut o producție de vin de 5,37 milioane de hectolitri de vin. În ceea ce privește importul și exportul de vin, anul trecut s-au importat 38.430 de tone de vin, în valoare totală de 35,5 milioane euro. În același an, s-au exportat 14.000 tone, în valoare de 15,8 milioane de euro. În 2006, s-a importat cea mai mare cantitate de vin, din ultimii zece ani - 71.332 tone. Cel mai bun an pentru export a fost 2003, an în care România a livrat în străinătate o cantitate de 41.137 tone de vin. În primele cinci luni ale anului 2009, importul de vinuri a scăzut cu aproximativ 72% față de perioada similară din 2008, de la 164.193 hectolitri la 47.560 hectolitri, în timp ce exporturile pentru acest segment s-au diminuat cu 11%, de la 60.053 hectolitri la 53.409 hectolitri. Principalele piețe de destinație pentru vinul românesc sunt Germania, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Federația Rusă, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, China și SUA. v v v Pentru acest an, ajutoarele de stat pentru sectorul viticol constau în: r costurile aferente autorizării plantațiilor viticole destinate produ-cerii strugurilor de vin - 10 lei la hectar; r costurile aferente certificării și marcării vinurilor - 12 lei la hectolitru; r costurile aferente tratamentelor fitosanitare - 500 lei la hectar. De asemenea, în perioada 2009 - 2014, viticultorii români beneficiază de o alocație financiară anuală de 42,1 milioane euro.