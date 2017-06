Importanţa navigatorilor trebuie recunoscută de guvernanţi prin fapte!

Importanța navigatorilor trebuie recunoscută de guvernanți prin fapte!

Cu acest prilej, în întreaga lume se desfășoară o serie de acțiuni ce urmăresc creșterea gradului de conștientizare, de către opinia publică, a rolului navigatorilor. Totodată, sunt aduse în fața publicului problemele cu care se confruntă navigatorii.Pentru ediția din acest an a Zilei Navigatorilor, tema aleasă este: „Importanța marinarilor”. În mesajul adresat de IMO tuturor națiunilor lumii se spune: „Pentru anul 2017, dorim să angajăm porturile și centrele pentru navigatori, în special, să demonstreze cât de importanți sunt navigatorii. Acestea trebuie să prezinte cele mai bune practici privind sprijinul și bunăstarea navigatorilor.”Cu acest prilej, în diferite porturi ale lumii se organizează activități speciale pentru navigatori, ziua porților deschise la cluburile navigatorilor, Wi-Fi gratuit în porturi timp de o zi și altele.„În fiecare an, Sindicatul Liber al Navigatorilor a marcat această sărbătoare prin demersurile întreprinse pe lângă autoritățile din România, pentru a-i ajuta pe navigatori să aibă o viață mai bună și mai sigură pe mare. În această acțiune i-am avut alături de noi pe reprezentanții Autorității Navale Române, ai CERONAV, Asociației Agențiilor de Crewing, Ministerului Transporturilor și ai instituțiilor de învățământ superior. An de an am militat pentru ratificarea de către România a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006 și implementarea ei în legislația națională, accentuând pe obligativitatea respectării drepturilor navigatorilor”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber” liderul SLN, Adrian Mihălcioiu.El a amintit faptul că normele de aplicare, în România, a prevederilor Convenției MLC 2006 nu au fost stabilite și aprobate nici până acum. Blocajul s-a produs la Ministerul Muncii, care nu are un specialist în domeniul navigației.În prezent, a spus liderul de sindicat, în reglementările românești, specifice industriei shipping-ului există o serie de îngrădiri, ce exced cadrului legislativ internațional și trebuie înlăturate.„În cazul navigatorilor în vârstă de peste 45 de ani, ar trebui să se revină la efectuarea vizitei medicale la doi ani. Acum este obligatorie în fiecare an. În al doilea rând, avizul medical trebuie separat de carnetul de marinar, care este actul de identitate a navigatorului. Nu au nicio legătură unul cu altul. Drept dovadă, pe documentele de identitate sau atestatele profesionale ale personalului de la uscat nu se consemnează niciodată faptul că lucrătorii respectivi sunt apți sau inapți pentru exercitarea profesiunii. În al treilea rând, solicităm reglementarea posibilitatății acordării dispenselor de stagiu la reînnoirea brevetelor și a certificatelor de competență. Se știe că pentru reînoirea lor se cere o perioadă de activitate, la bordul navelor, de cel puțin 12 luni, în ultimii cinci ani. Dacă lipsesc două - trei zile de stagiu din cele 12 luni, navigatorul nu-și poate reînnoi brevetul sau certificatul fără să parcurgă un ciclul de cursuri la CERONAV sau să dea examen. Pentru marinari înseamnă o pierdere de timp și de bani. Convenția STCW prevede posibilitatea acordări unor astfel de dispense, într-o limită rezonabillă. De altfel, multe țări apelează la acest instrument. Nu în ultimul rând, trebuie adoptate normele de aplicare a Convenției MLC 2006. Noi am pus la dispoziția ministerelor exemple de norme din statele care au implementat-o. Considerăm că este nevoie de reguli foarte clare și cuprinzătoare, astfel încât navigatorii să beneficieze de până la patru salarii în caz de abandon sau atunci când nu sunt plătiți mai mult de două luni. Pentru riscul de a nu fi plătiți pe o perioadă mai mică de două luni, agențiile de crewing să fie ținute răspunzătoare, ele având posibilitatea să se îndrepte împotriva armatorilor sau asigurătorilor. Considerăm că Ziua Navigatorului este un bun prilej pentru a aduce în atenția autorităților române aceste aspecte”, a declarat liderul SLN.Pentru a exemplifica dificultățile cu care se confruntă unii dintre marinari, Mihălcioiu a adus în discuție cazul companiei Promar: „Navigatorii români de la această societate au fost debarcați, unii cu forța, alții cu promisiunea că vor primi banii acasă. Este vorba de peste 35 de navigatori care au avut probleme și de sume foarte mari, salarii neplătite de până la 700.000 euro. În urma intervenției SLN s-a achitat aproape 80% din sumă. Restul de 20% încercăm să-l recuperăm cu sprijinul Autorității Navale Române, în baza asigurării făcute de compania de crewing prin intermediul cărora marinarii au plecat în voiaj. Problema este că Promar a făcut unele angajări direct de pe piața românească, fără mijlocirea vreunei agenții de crewing. Navigatorii respectivi nu pot beneficia de protecția legală pentru salariile neachitate.”L-am întrebat pe liderul SLN dacă statul român acordă sau nu importanță navigatorilor săi. „Nu cred că statul român acordă o importanță mai mică navigatorilor decât celorlați cetățeni români - a afirmat Mihălcioiu. Ne-am obișnuit cu realitatea că statul nu dă foarte multă importanță cetățenilor săi. Eu cred că, în primul rând, comunitatea noastră locală ar trebui să aprecieze importanța marinarilor. Când constănțenii se vor comporta ca o comunitate puternică - și am în vedere ANR, Administrația portuară, Primăria Constanța, Consiliul Județean, Asociația Companiilor de Crewing, instituțiile de învățământ marinăresc, Camera de Comerț. Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, companiile de operare, agenturare și de construcții navale -, cei din București vor trebui să țină cont de noi și ne vor acorda importanța cuvenită.”