Împodobirea pomului de Crăciun a ajuns un lux în 2009

Odată cu luna cadourilor, piața este invadată de brazii de Crăciun și de ornamentele pentru decorarea acestora. Comercianții nu țin cont de criză și își pun speranțe că românii vor cumpăra globulețe de pom și beteală, indiferent de bugetul din acest an. Magazinele din marile centre comerciale constănțene s-au pregătit din timp pentru a întâmpina cumpărătorii cu produsele specifice sărbătorilor de iarnă. Deși puterea de cumpărare a scăzut, discount-urile la ornamentele de sărbători sunt o raritate. Chiar dacă este doar începutul lunii, comercianții încearcă mai degrabă să profite de pe urma consumatorului și mențin prețurile ridicate pentru a scoate maximum de profit. Astfel, cel mai ieftin brad natural, de aproximativ un metru, costă 80 lei. Brazii mai mari de doi metri au un preț de cel puțin 150 lei în această perioadă. În schimb, un brad artificial te poate costa mai ieftin și, în plus, poate fi folosit și anii viitori. Spre exemplu, la hypermarket-ul „Carrefour”, un brad artificial de 180 centimetri costă 100 lei. Desigur, pentru un brad artificial cu nea și beteală, de peste doi metri, plătești 200 - 300 lei. Un tub de 12 globuri lucioase costă 6 lei, iar o instalație de lumini are un preț de cel puțin 9 - 10 lei. O rolă de mărgele de opt metri costă 3 - 4 lei. Pentru ornamentele mai speciale, trebuie să plătești ceva mai mult. La „City Park Mall”, în locurile special amenajate, un globuleț de pom mai special costă chiar și 1 - 2 lei. O decorațiune de Crăciun are un preț de cel puțin 6 - 7 lei. Doi metri de beteală costă 3 - 4 lei. Pentru o jucărie Moș Crăciun, trebuie să plătești 10 - 15 lei. În total, achiziționarea și decorarea unui brad de Crăciun costă cel puțin 200 - 250 lei. Pentru decorarea apartamentului, mai este nevoie de 100 lei. Doar o instalație de 100 becuri multicolore costă 50 lei. Dacă vrei să-i faci o surpriză copilului tău și să-l aduci pe Moș Crăciun la tine acasă, plătești în plus încă 50 lei pentru un costum (barbă, căciulă, pantaloni, haină și cizme).