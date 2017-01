Implică-te! Şi tu poţi fi parte a campaniei sociale „Gift of Giving“

Implică-te! Și tu poți fi parte a campaniei sociale „Gift of Giving“

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) organizează astăzi, 21 decembrie, în cadrul Christmas Shopping Event, campania socială "Gift of Giving", ocazie cu care vor fi oferite cadouri de Crăciun (pachete cu jucării și dulciuri), la 100 de copii aflați în îngrijirea asistenților maternali din oraș și din județul Constanța.Cei mici vor primi darurile la Maritimo Shopping Center, înce-pând cu ora 14.00, în cadrul unui eveniment ce va avea loc pe scena amplasată la intrarea principală în centrul comercial, unde se vor putea apoi bucura și de un concert de colinde. Campania "Gift of Giving" este completată de Sacul lui Moș Crăciun, în care orice părinte și copil poate dona, astăzi, un mic dar, din obiectele personale.Christmas Shopping Event și-a deschis porțile pe data de 14 de-cembrie și continuă până dumi-nică, 23 decembrie, ora 22.00, la Maritimo Shopping Center Con-stanța. "Aflat la prima ediție, acest eveniment - concept inovator a fost proiectat pentru a veni în întâmpinarea celor aflați în căutarea unor cadouri premium, în preajma sărbătorilor de iarnă. Producători, importatori, distribuitori și retaileri online din țară și din oraș completează oferta cadourilor de sărbători de pe piața constănțeană cu o colecție de pachete atractive sub aspectul imaginii, calității și originalității, care poate fi abordată direct de consumatori exclusiv în cadrul acțiunii", au explicat reprezentanții CCINA Constanța. Astfel, Christmas Shopping Event pune la dispoziția vizitatorilor o ofertă generoasă de cadouri business, personale și de casă, într-o varietate de produse ce satisfac cele mai rafinate gusturi, asta spun organizatorii.