IMO organizează un work-shop la Constanţa

IMO organizează un work-shop la Constanța

Organizația Maritimă Internațională (IMO) i-a solicitat Autorității Navale Române (ANR) să găzduiască work-shop-ul privind interzicerea utilizării vopselei antivegetative la opera vie a navelor. Această măsură face parte din Convenția internațională antifoulling - sistem, la care România a aderat. Vopseaua antivegetativă este utilizată de aproape un secol în industria navală pentru protecția corpului vapoarelor. Rolul ei este acela de a respinge fauna și flora acvatică, împiedicând-o să se prindă de bordaj și să frâneze înaintarea nacei. Un studiu efectuat de compania americană „Propulsion Dynamics Inc" (PDI) a demonstrat că, din cauza depunerilor de pe carena lor, navele consumă cu până la 10% mai mult carburant decât dacă sunt curate. În prezent, vopseaua antivegetativă este blamată de IMO, care are standarde ecologice tot mai înalte. „S-a demonstrat că aceasta este foarte toxică pentru mediul marin. Ea este înlocuită cu o altă vopsea, care are același efect protector pentru nave, dar este prietenoasă față de mediu" – afirmă Valentin Șerbănescu, directorul general al Autorității Navale Române. ANR și-a dat acordul pentru organizarea manifestării internaționale la Constanța. „La ea vor participa țările din bazinul Mării Negre, la care se vor adăuga Albania, Muntenegru, Slovenia, Slovacia și Croația. Reuniunea va dura trei zile și va fi organizată în perioada 4 – 6 decembrie 2007. Finanțarea work-shop-ului va fi asigurată de IMO, prin sponsori", a precizat Șerbănescu.