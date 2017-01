IMO caută soluţii pentru reducerea poluării atmosferice pe mare

IMO caută soluții pentru reducerea poluării atmosferice pe mare

Comitetul de Protecție a Mediului din cadrul Organizației Maritime Internaționale continuă acțiunea de îmbunătățire a normelor care vizează reducea poluării aerului de către nave. Revizuirea Convenției internaționale MARPOL constituie una dintre temele celei de a 56 sesiuni IMO, care are loc la Londra, în perioada 9-13 iulie. Comitetul dorește să se stabilească un grup de lucru care să analizeze aceste probleme. În prezent, shipping-ul contribuie într-o măsură redusă, de numai 2%, la emisia globală de CO2, în timp ce participă la realizarea a 90% din comerțul mondial. Chiar dacă navigația este recunoscută ca modalitatea de transport cea mai puțin poluantă cu CO2, creșterea de la an la an a numărului de nave face ca volumul gazelor eliberate în aer să fie tot mai mare.Comitetul de Protecție a Mediului din cadrul Organizației Maritime Internaționale continuă acțiunea de îmbunătățire a normelor care vizează reducea poluării aerului de către nave. Revizuirea Convenției internaționale MARPOL constituie una dintre temele celei de a 56 sesiuni IMO, care are loc la Londra, în perioada 9-13 iulie. Comitetul dorește să se stabilească un grup de lucru care să analizeze aceste probleme. În prezent, shipping-ul contribuie într-o măsură redusă, de numai 2%, la emisia globală de CO2, în timp ce participă la realizarea a 90% din comerțul mondial. Chiar dacă navigația este recunoscută ca modalitatea de transport cea mai puțin poluantă cu CO2, creșterea de la an la an a numărului de nave face ca volumul gazelor eliberate în aer să fie tot mai mare.