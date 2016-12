IMM-urile scapã de impozite în primul an de activitate

În viitorul apropiat, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii o vor duce ca în Rai. Conform unui proiect de ordonanță de guvern, pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei, în primul an fiscal de la înmatricularea la Registrul Comerțului, ele vor fi scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referință. În schimb, trebuie să mențină activitatea și să obțină venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani după acordarea facilității.Tot în primul an, sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referință, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în același sector de activitate.IMM-urile mai beneficiază în primul an de activitate de reducerea cu 50% a contribuțiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajați cu vârsta sub 25 de ani sau peste 55 de ani, precum și pentru același număr de lucrători necalificați cu vârsta cuprinsă între 25 și 55 de ani. Pe de altă parte, persoanele aflate în șomaj, angajate de IMM-uri, sunt scutite de plata contribuțiilor de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiași întreprinderi. Proiectul de act normativ mai prevede:- acordarea de facilități fiscale IMM-urilor, dar și investitorilor și acționarilor din IMM-uri, care își păstrează participația la capital timp de minimum 5 ani;- sprijinirea nevoilor de finanțare a IMM-urilor prin diverse instrumente investiționale și financiare, cum ar fi: rețelele de investitori de tip business angels, Fondul Român de Contragarantare a creditelor pentru IMM, Fondul Român pentru Dezvoltarea IMM, programele naționale de susținere a IMM-urilor.- efectuarea controlului financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici și mijlocii cel mult o singură dată într-o perioadă de trei ani;- proiectele de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri, prin care se introduc noi sarcini administrative și obligații de raportare, vor fi supuse de inițiatori, înainte de aprobare, avizării Grupului pentru evaluarea impactului economic, social și de mediu al actelor normative asupra IMM-urilor. România, are 629.000 de IMM-uri, care reprezintă 99,7% din întreprinderile românești. Ele generează: 67,2% din locurile de muncă ale întreprinderilor; 52,7% (100,8 miliarde de lei) din valoarea adăugată brută la costul factorilor de producție din economie; 28% (34,4 miliarde de lei) din totalul exporturilor directe din România; peste 59% (48,5 miliarde de lei) din cifra de afaceri în rândul tuturor întreprinderilor.Din totalul IMM-urilor: 89% sunt microîntreprinderi (mai puțin de zece angajați); 9% sunt întreprinderi mici (între 10 și 49 de angajați); 1,6% sunt întreprinderi mijlocii (până la 250 de angajați).IMM-urile activează în, principal, în următoarele domenii: 37% - în comerț; 11% - în activități profesionale, științifice și tehnice; 10% - în construcții; 10% - în industria prelucrătoare; 7% - în transporturi; 5% - în hoteluri și restaurante.În România sunt, în medie, 21 de întreprinderi mici și mijlocii la 1.000 de locuitori, în timp ce, în UE, media este de 42. Dintre antreprenorii firmelor cu asociat unic: 25% sunt tineri de până la 35 de ani; 33% au vârsta între 36 și 45 ani; 22%, între 46 - 55 ani; 20%, peste 56 de ani.În perioada 2010 - 2012, în țara noastră au fost înmatriculate 376.720 de întreprinderi. În schimb, au ieșit de pe piață, fiind suspendate, dizolvate și radiate, 470.079 de unități.