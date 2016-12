IMM-urile nou înfiinţate ar putea beneficia de reducerea CAS pentru angajaţi şi scutiri de la plata impozitului pe venit

IMM-urile nou înființate ar putea beneficia de reducerea CAS pentru angajați și scutiri de la plata impozitului pe venit

Întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate ar putea beneficia de mai multe facilități fiscale, potrivit unui proiect de ordonanță publicat pe site-ul Ministerului Economiei, informează Avocatnet.ro. Potrivit acestuia, IMM-urile ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit și ar putea plăți cu 50% mai puțin la contribuțiile de asigurări sociale. În plus, ar putea fi scutite de la impozitul pe profit, cu condiția să reinvestească profitul în următorul an fiscal. Potrivit proiectului, pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerțului, microîntreprinderile și IMM-urile sunt scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referință, dar au obligația să-și mențină activitatea și să obțină venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani, după obținerea facilității, mai precizează Avocatnet.ro Proiectul de Ordonanța a Guvernului mai prevede că microîntreprinderile și întreprinderile mici ar urma să beneficieze, în primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerțului, de o reducere cu 50% a contribuțiilor de asigurări sociale pentru angajații cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. Astfel, angajatorii vor plăți cu 50% mai puțin pentru CAS, pentru maximum 4 angajați cu vârstă sub 25 de ani sau peste 55 de ani. De asemenea, reducerea se aplică și pentru același număr de lucrători necalificați cu vârstă cuprinsă între 25 și 55 de ani. În cazul în care microîntreprinderile și întreprinderile mici angajează persoane aflate în șomaj, acestea sunt scutite de la plata din contribuțiile de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate, în cadrul aceleiași întreprinderi.