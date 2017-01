IMM-urile constănţene intră la „clocit“

IMM-urile constănțene intră la „clocit“

Prima veste bună din această vară pentru start-up-urile constănțene vine direct de la Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) – a început, în mod oficial, programul de înființare și dezvoltare a incubatoarelor de afaceri. Diferența majoră față de anii trecuți este că acum avem și un incubator în județ, la Mangalia. Deschiderea oficială a avut loc pe 26 mai, în prima zi a Săptămânii Europene a IMM-urilor. „Este primul din regiunea de dezvoltare Sud-Est. Clădirea este finalizată și poate găzdui 20 de firme. Pe moment nu există un administrator al incubatorului. La finele lunii iunie se va face o nouă licitație, a patra, pentru desemnarea unui manager”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dumitru Nancu, vicepreședintele AIPPIMM. După alegerea administratorului va urma o perioadă de pre-incubare, de două săptămâni, în care vor fi alese 20 de firme, dintr-un total de 100. Vor fi zece start-up-uri și zece firme cu o vechime de maximum doi ani, care vor intra într-o perioadă de incubare de trei ani. În acest an, bugetul programului este de 2,4 milioane lei, din care 500.000 lei pentru incubatoarele noi, 200.000 lei pentru reabilitarea structurilor existente, 130.000 lei pentru amenajarea spațiilor și 50.000 lei/incubator pentru achiziția echipamentelor necesare (calculatoare, mobilier etc). „Fiecare firmă va primi 20.000 lei ca să-și achiziționeze echipamente și servicii de consultanță. Cel mult 30% din fonduri pot fi folosite pentru achiziția serviciilor de consultanță. Plățile pentru utilități (energie, apă, canalizare, comunicații) vor fi acoperite din fonduri nerambursabile, în limita a 60.000 lei/an/incubator”, explică Dumitru Nancu. Firmele care intră în incubatoare trebuie să îndeplinească totuși mai multe condiții. În primul rând, până la finele celui de-al doilea an de funcționare, ele trebuie să înființeze cel puțin două locuri de muncă, pe care să le mențină pe întreaga perioadă de incubare. Apoi, cifra de afaceri trebuie să crească în fiecare an fiscal, chiar dacă nu cu mult. Evident, IMM-urile trebuie să-și plătească toate impozitele, taxele și datoriile către bugetul de stat și cel local. După trei ani, firma este obligată să plece din incubator.