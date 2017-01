IMM-urile au liber la finanţări nerambursabile, din aprilie

Nu e păcăleală

IMM-urile au liber la finanțări nerambursabile, din aprilie

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) a publicat termenele schemelor de finanțare care vor fi derulate în 2010 cu bani de la bugetul de stat. Ce trebuie să știți? Sunt bani mai puțini, însă alocațiile financiare sunt mai mari. Cu alte cuvinte, vor fi sprijinite mai puține firme, însă mult mai bine. Cel mai popular program al AIPPIMM este cel de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care are în acest an un buget de 5.000.000 lei. Alocația financiară a fost majorată de la 60.000 la 80.000 lei/firmă, banii putând fi folosiți pentru diverse achiziții, de la cititoare pentru coduri de bare și cântare electronice la mobilier, mijloace de transport marfă și certificate de management al calității. Ajutorul nerambursabil nu poate depăși 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Cererile de finanțare pot fi găsite pe pagina de internet a agenției (www.aippimm.ro). Completarea formularelor de preselecție se face tot online, în perioada 8 aprilie (ora 9) – 12 aprilie (ora 20). „Încet, încet, vom muta toată activitatea pe internet. Este mult mai transparent, mult mai rapid. De la anul, sunt mari șanse ca firmele să poate aplica online și pentru fondurile structurale”, spune Dumitru Nancu, vicepreședintele AIPPIMM. În acest an va continua și programul de susținere a meșteșugurilor și artizanatului, cu un buget de 1.000.000 lei. Beneficiarii eligibili pot primi finanțare de până la 50.000 lei. Important este faptul că ajutorul financiar acoperă până la 90% din valoarea cheltuielilor beneficiarilor (participări la târguri și expoziții, misiuni economice, promovare, achiziții de calculatoare, scule și echipamente). Înscrierile se fac în perioada 7 – 11 aprilie. Alt program care este derulat este cel pentru dezvoltarea culturii manageriale în rândul femeilor din sectorul IMM. În 2010, bugetul alocat este de 600.000 lei, împărțit pentru cele patru etape. În primă fază, AIPPIMM va elabora și publica mai multe broșuri de promovare a programului. În etapa a II-a vor fi organizate mai multe campanii de informare, „Zilele Femeilor Întreprinzător”, în 13 orașe din țară, printre care și Constanța. În cea de-a treia etapă se vor ține cursurile de pregătire antreprenorială, pe durata a patru zile, în opt locații din țară. Apoi, ca în fiecare an, AIPPIMM va invita toate participantele la un forum. Înscrierile în program se pot face din data de 30 martie, pe site-ul agenției. Nu în ultimul rând, AIPPIMM a anunțat și modul în care se va desfășura programul START, deși data de începere nu este fixată. Bugetul START-ului a fost majorat, de la 5.000.000 la 6.000.000 lei, bani din care vor fi acordate alocații finan-ciare de 100.000 lei/manager, față de 60.000 lei în 2009. Cu acești bani, care acoperă 70% din cheltuielile totale, tinerii pot porni o afacere, restul de 30% urmând să fie acoperit cu un credit bancar, garantat în proporție de 100% de FNGCIMM. „Vrem să ajutăm 100 – 150 de tineri să pornească o afacere. Este un target ambițios, mai mare decât în 2009, când am reușit să punem bazele la circa 80 de noi IMM-uri”, a mai spus Dumitru Nancu.