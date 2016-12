Ikea se pregăteşte să vină la Constanţa

Ikea se pregătește să vină la Constanța

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile făcute de IKEA referitoare la oportunitățile de a investi într-o nouă unitate în România se află pe ultima sută de metri. Compania are în vedere 20 de criterii după care face selecția finală, printre acestea numărându-se densitatea populației, nivelul mediu al veniturilor,influențele culturale,distribuția populației pe vârste și nivelul educației. „Am bifat aproape toate punctele”, a declarat Cornel Oprișan, retail manager Ikea România. Potrivit acestuia, locațiile pentru care există discuții sunt situate în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și București, iar cel mai probabil lucrările vor începe anul viitor.„Vom deschide un nou magazin atunci când piața din România va fi pregătită pentru un al doilea magazin IKEA. Nu ne grăbim. Lucrările la o unitate de asemenea amploare durează aproximativ un an jumătate, or să deschidem peste un an jumate nu este rău deloc. Chiar ar fi foarte bine”, mai spune Oprișan.Investițiile necesare pentru construirea unei unități IKEA pot varia între 15 și 25 de milioane de euro.Managerul IKEA susține că planul de extindere a retailerului se întinde pe o perioadă de 10 ani, timp în care vor fi inaugurate secvențial, toate cele 5 magazine, situate în orașele menționate anterior.