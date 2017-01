Ieşim din criză în 2013

Ieșim din criză în 2013

Dacă 2012 a fost un an al frământărilor și luptelor politice, care au întârziat relansarea economiei afectate de criza prelungită, 2013 va fi anul păcii naționale și al reluării creșterii economice.În noul an, Sfinții Vasile și Ion îi vor da țării bugetul pe care Sfântul Nicolae și Moș Crăciun n-au putut să i-l dăruiască în 2012. Guvernul Ponta II promite să încheie discutarea lui până pe 7 ianuarie, când vine delegația FMI, urmând ca Parlamentul să-l dezbată după 14 ianuarie și să-l voteze până la sfârșitul lunii.Executivul propune un ritm mediu anual de creștere economică de 3% în perioada 2013 - 2016 și menținerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2016. În privința accesării fondurilor europene, guvernanții sunt extrem de optimiști, apreciind că gradul de absorbție va ajunge la 50% în noul an.2013 va aduce creșterea veniturilor unor categorii de români. Guvernul a anunțat că salariile bugetarilor vor fi majorate cu 7% și că se ia în calcul refacerea pensiilor speciale.Mai important decât orice este faptul că 2013 va fi anul referendumurilor: unul pentru regionalizarea țării și altul pentru modificarea Constituției. Soluțiile adoptate vor influența economia românească pe termen lung.2013 nu vine doar cu bucurii, ci și cu destule necazuri. De la 1 ianuarie, energia electrică se scumpește cu 10%. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că prețul mediu al energiei electrice va fi de 175,7 lei/MWh chiar din prima zi a anului viitor.Potrivit angajamentelor asumate de România față de FMI, prețurile gazelor vor fi liberalizate. Prețul gazelor pentru populație va crește cu 10%, în 2013, și tot cu atât în 2014.Brokerii de pe piața asigurărilor "prezic" o creștere cu 25% a polițelor RCA în 2013 și, începând de la 1 ianuarie, administrațiile locale au liber să majoreze taxele locale cu 16%.Eliberat de presiunea electorală, Guvernul Ponta va redeschide, în 2013, dosarul exploatării aurului de la Roșia Montană și cel al gazelor de șist din zona de coastă a Mării Negre. Noul an ne va uimi cu descoperirile privind rezervele de petrol și gaze din Marea Neagră și va pregăti terenul pentru relansarea extracției în 2014. Viitorul an va aduce investiții spectaculoase în România, în special în sectorul energetic.