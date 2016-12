Iar nu-i pace în Paradis!

Pe ușa ce duce spre biroul lui Aurel Gheorghe, liderul Sindicatului „Oil Terminal”, e lipit un afiș. Îmi sar în ochi cuvintele scrise cu litere de o șchioapă: „grevă generală”, „mitinguri de protest”, „unitate!”Îmi spun: „Iar nu-i pace în Paradis!” Afișul mă lămurește întrucâtva: „Refuzul conducerii societății de majorare a salariilor a determinat Sindicatul Oil Terminal să declanșeze greva generală. Ea va debuta pe data de 7.03.2012, la ora 7 și va fi pe termen nelimitat”. Brrrr! Te ia frigul! Înseamnă că oamenilor ăstora le-a ajuns cuțitul la os, dacă sunt gata să oprească lucrul, să urce pe baricade și să nu mai coboare de-acolo zile, săptămâni, luni…Vreau să aflu mai multe. Bat la ușa celui ce a semnat anunțul și intru. „Domnul președinte a plecat la minister” - mă anunță secretara. Dar vicepreședintele? „Tot la minister.” Îmi încerc norocul pe mobil. Domnul președinte mi-o taie scurt: „Nu pot să vorbesc; sunt la volan!” Și-mi închide telefonul. În receptor a rămas un iz de acreală. Intru la idei. O fi având liderul Aurel Gheorghe vreun cui împotriva presei?Nu am prejudecăți, așa că revin după o oră - două. Domnul președinte e tot la volan. Iar îmi închide telefonul, iar senzația de acreală. Regula în presă e că nu trebuie să te dai bătut. Dacă ți se închide ușa, intri pe geam! Așa că după alte câteva ore… Iar am dat-o în bară; domnul președinte e tot la volan. Pentru a patra oară… zdrang, telefonul! Acum nu mai am niciun dubiu: din receptor curge oțet curat. O fi de la volanul președintelui?