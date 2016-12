IAR Ghimbav, Avioane Craiova şi Romaero Băneasa, scoase la privatizare

IAR Ghimbav, Avioane Craiova și Romaero Băneasa, scoase la privatizare

Joi, 06 Iunie 2013

Ministerul Economiei va iniția procedurile pentru privatizarea IAR Ghimbav, Întreprinderea de Avioane Craiova și Romaero Băneasa, a declarat astăzi ministrul de resort, Varujan Vosganian, potrivit Mediafax.ro."Am avut o discuție de dimineață cu managementul domeniului aeronautic. La nivelul Ministerului Economiei am luat decizia de a porni procedurile pentru privatizarea IAR Ghimbav, Întreprinderea de Avioane Craiova și Romaero", a declarat ministrul Economiei, într-o conferință de presă.El a adăugat că în prezent sunt evaluate oportunitățile și piața pe acest segment, iar procedural va fi necesară și implicarea altor instituții în acest proces.Vosganian a adăugat că cele trei sunt companii valoroase, cu o "expertiză extraordinară" în domeniu, dar în prezent Avioane Craiova este într-o situație extrem de critică, Romaero are datorii, iar IAR se confruntă cu o reducere dramatică a producției.Statul a mai încercat să vândă Avioane Craiova, în anul 2009, însă procesul a eșuat deoarece AVAS și compania italiană Alenia Aeronautica, singurul potențial cumpărător, nu au ajuns la o înțelegere pentru finalizarea tranzacției.Compania a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 10,6 milioane de lei și pierderi de 9,1 milioane de lei. În același timp, datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de un an totalizau aproape 84 milioane de lei.În urmă cu două săptămâni, Vosganian afirma că Rusia a propus României o colaborare privind producția unui model de avion civil Tupolev la Romaero Băneasa.Romaero a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 66,7 milioane de lei, în creștere cu 15,9% față de 2011.Afacerile IAR Ghimbav au scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2008 cifra de afaceri era de 203 milioane de lei, în 2012 business-ul companiei nu a trecut de 41,6 milioane de lei. IAR Ghimbav a încheiat primul trimestru din acest an cu afaceri de 5,1 milioane de lei.