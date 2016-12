Şi Garanti Bank acordă credite agricultorilor constănţeni beneficiari ai SAPS

Și Garanti Bank acordă credite agricultorilor constănțeni beneficiari ai SAPS

Garanti Bank va acorda credite agricultorilor beneficiari ai subvențiilor europene pe suprafață, finanțând până la 90% din valoarea sumelor cuvenite beneficiarilor eligibili în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS), au anunțat astăzi reprezentanții băncii.Garanti a încheiat cu APIA, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) convențiile privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii SAPS - Campania 2012.Schema de plată unică pe suprafață constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, o singură dată pe an, indiferent de stadiul producției, respectiv 100 euro/ha, plătibili în lei.Creditele vor fi acordate în lei și urmează a fi rambursate în momentul încasării subvențiilor SAPS virate de către APIA în conturile beneficiarilor, deschise la Garanti Bank.„Agricultura românească are nevoie de tot ajutorul pe care îl putem oferi, în special în acest an în care ne-am confruntat cu secetă prelungită. Convenția semnată cu APIA are obiectivul de a fluidiza procesul de acordare a creditelor în agricultură, astfel încât banii necesari să ajungă cât mai curând la destinatarii finali, adică fermierii“, a declarat Murat Atay, CEO Garanti Group România.