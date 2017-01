Şi băncile europene ar trebui supuse unor teste de stres

Și băncile europene ar trebui supuse unor teste de stres

Fondul Monetar Internațional (FMI) consideră că și în Europa ar trebui făcute „teste de stres” pentru bănci, după modelul celor efectuate în Statele Unite, a declarat Marek Belka, director al departamentului pentru Europa al Fondului, la o conferință de presă în care a fost prezentat un raport legat de perspectivele economice din Europa. „Problemele economice grave din Europa ar putea să se termine în al doilea semestru din 2010 și ar putea fi urmate de o redresare progresivă, dar va fi necesară concretizarea unor noi eforturi, mai ales în sectorul financiar, pentru amorsarea situației”, se arată în raportul FMI. Rezultatele testelor de stres din SUA au tras o linie între băncile cu o situație financiară mai bună și cele care se confruntă cu probleme, indicând sumele de care acestea au nevoie pentru a-și stabiliza finanțele. Testele, organizate de banca centrală americană, Federal Reserve, au arătat că zece bănci au nevoie de capital suplimentar pentru a face față unor viitoare pierderi, dacă recesiunea se va înrăutăți. Bank of America are nevoie de 33,9 miliarde dolari, în timp ce Citigroup are nevoie de 5,5 miliarde dolari.