„I-am înrobit pe români şi vom cumpăra ţara la preţ nimic“

Confesiunile unui bancher

„I-am înrobit pe români și vom cumpăra țara la preț nimic“

Ştire online publicată Miercuri, 16 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am primit pe adresa redacției un mesaj extrem de amuzant, care redă discuția dintre un „prieten din străinătate” al cuiva și un bancher prins într-un moment unic de sinceritate. Dacă vă plac teoriile conspirative, citiți cu încredere, amuzați-vă, speriați-vă, comentați. Ideea de bază este următoarea – țara noastră va fi cumpărată la reduceri, în 2010, de către grupurile bancare diabolice. „Prietenul” se numește Iulian și primele întrebări pe care i le adresează bancherului sunt următoarele: „Sperați în revenirea economică a României? Veți relua creditarea? Cum priviți situația de aici?”. Bancherul fără nume răspunde prompt: „Așteptăm producerea momentului la care lucrăm de peste zece ani. Ne-am redus expunerea pe România extrem de mult, am blocat creditarea și am trimis către banca mamă cât de mulți euro am putut. Și nu suntem singurii – planul este conceput împreună cu mai multe grupuri bancare. Sperăm ca țara voastră să nu își revină prea curând, pentru că noi vom câștiga enorm abia când economia atinge partea de jos a graficului”. Oare din ce grup bancar face parte individul? Cele nouă mari bănci străine, care controlează cea mai mare parte a pieței, au confirmat, în proporție de 99%, la Viena, că își mențin expunerea și, surprinzător, chiar și-au respectat cuvântul. În mod logic, bancherul face parte din alt grup, suficient de mic și nesemnificativ ca să nu fi fost chemat de Banca Națională a României (BNR) la discuțiile de la Viena. În continuare, discursul bancherului capătă o notă diabolică, demnă de inamicii cu resurse nelimitate și foarte mult timp liber din filmele cu James Bond. „Himerele legate de creșterea economică din 2010 sunt lansate concertat de analiști plătiți, pentru a ne maximiza profitul pe care îl vom face când se sparg baloanele speculative ale cursului valutar și pieței imobiliare. Și nu, nu vom relua creditarea. Până acum, totul s-a făcut cu cap. Am reușit să ne asigurăm dependența totală a forței de muncă românești, prin intermediul creditului de consum. Populația activă muncește acum pentru noi, întrucât i-am prins în mreje”, explică bancherul. Vrei credit? Ți-am luat casa! Premiul cel mare este însă locuința debitorului. Întregul mecanism de manipulare are drept scop obținerea activelor imobiliare ale românilor, „singurul bun de preț care îi interesează pe bancheri”. „Trebuia să ajungem cumva la activele imobiliare, însă normele BNR și legile nu permiteau să acordăm credite ipotecare în masă. Oricum, acest tip de credit nu este foarte avantajos. Așa că am profitat de lentoarea în decizii a băncii centrale și am investit masiv în publicitate pe segmentul creditului de consum. De ce? Pentru că știam că cei mai mulți nu vor avea resurse să restituie banii și pentru că, încă din 2008, știam că va veni criza. A fost puțin mai delicat, pentru că a trebuit să eliminăm din cursă și mediul economic, care ar fi venit imediat să cumpere activele recuperate forțat de la restanțieri, pe care le scoteam la vânzare. Așa că am atacat și firmele și le-am făcut să trăiască în frică, tăindu-le accesul la liniile de credit și la împrumuturi”, spune bancherul. Așadar, grupurile bancare trag în jos piața imobiliară, doar pentru a le oferi magnaților pentru care lucrează posibilitatea de a cumpăra active în România la prețuri de nimic. Potrivit spuselor sale, în 2010, un apartament cu trei camere, evaluat la 150.000 euro în 2008, va fi scos la vânzare de către bănci cu 30.000 euro și nimeni nu va putea să îl cumpere, pentru că majoritatea populației va vrea să păstreze bani pentru ziua următoare. În acel moment, băncile vor cumpăra totul pentru nimic. „Românii vor deveni chiriași în propriile case. Am dus piața imobiliară la valori ireale, doar pentru a da credite mari și pentru a ne asigura că cel care a luat creditul va munci 30 de ani ca să ne plătească înzecit. Acum lovim piața și o aducem la zero, în timp ce punem presiune pe cursul valutar. Vrem să ajungem la un curs de 5 lei/euro, pentru ca plata ratelor să se transforme într-un coșmar pentru cei plătiți în lei, care au rate în euro. I-am înrobit pe români și vom cumpăra țara la preț de nimic”, mai spune el. Concluzia este una cinică. În 1989, toate activele țării erau ale statului, fiind controlate de o mână de oameni care decideau pentru toți românii, în timp ce întreaga națiune muncea pentru ei. După 20 de ani, țara a ajuns fix în aceeași situație – nimeni nu are nimic în proprietate și toată lumea muncește ca să achite ratele la bancă.