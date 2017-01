„Hoţii! Hoţii! Vrem banii noştri!“

„Hoții! Hoții! Vrem banii noștri!“

Revolta funcționarilor publici din Ministerul de Finanțe și structurile județene a continuat pe parcursul zilei de ieri. După cum a anticipat cotidianul „Cuget Liber”, pe fondul stării de spirit incendiare, „virusul” a molipsit și alte instituții ale statului: structuri din teritoriu ale Ministerului Muncii și din primării. Treptele ce duc în sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Con-stanța, de pe bulevardul Mamaia, au devenit un fel de kilometru zero al protestelor. Acolo s-au adunat funcționarii din agențiile fiscale ale municipiului, din Trezorerie, de la inspecția fiscală, de la biroul de asistență contribuabili. Aerul vibrează de scandări: „Hoții! Hoții! Vrem banii noștri! Salarii decente!” Am intrat în vorbă cu câțiva protestatari. „Nu toată lumea este de acord cu această acțiune, cu revendicările dumneavoastră. Sunt destui cei ce vă acuză de birocrație, de corupție.” Le dau ca exemplu câteva dintre comentariile virulente ale unora dintre cititorii ediției electronice a ziarului „Cuget Liber”. Unul dintre interlocutori a răspuns: „Nu există pădure fără uscături. Sunt printre noi și funcționari cu asemenea apucături, dar nu e corect să se generalizeze. Contribuabilii sunt în dezacord cu acțiunea noastră pentru că, în relația cu ei, noi reprezentăm statul. Oamenii uită că nu noi, funcționarii publici, stabilim impozitele și taxele din România, că nu noi le majorăm, că nu noi am inventat sistemul fiscal greoi. Când ne critică pe noi, de fapt ei îi critică pe cei ce au luat aceste decizii, pe cei aflați la putere în stat. Fondul revoltei noastre îl constituie salariile foarte mici, cele mai mici din sistemul bugetar. A recunoscut-o și ministrul. Nu se mai poate trăi. Astăzi, funcționarii publici au numai obligații, nu și drepturi. Noi, cei din Ministerul de Finanțe nu avem nici măcar dreptul de a avea un al doilea serviciu.” În timp ce discutam, la grupul protestatarilor din fisc s-au alăturat zeci de gardieni publici și funcționari din Primăria Constanța.