Hotelurile şi pensiunile de pe litoral, scoase la vânzare pe bandă rulantă

Hotelurile și pensiunile de pe litoral, scoase la vânzare pe bandă rulantă

Nu mai este de mult o noutate că nu puțini sunt hotelierii și proprietarii de pensiuni care vor să scape de aceste afaceri ce nu le mai aduc de mult timp profitul așteptat. Mulți dintre ei ar trebui să investească serios pentru a răspunde cerințelor tot mai ridicate ale turiștilor și, cum nu pot face acest lucru, preferă să renunțe. Așa se face că numărul hotelurilor și pensiunilor scoase la vânzare, atât pe litoral, cât și la munte, este tot mai mare de la un sezon la altul. Oferta este în creștere și pe acest început de an, conform unei analize realizată de www.imobiliare.ro. Față de toamna anului trecut, numărul hotelurilor și pensiunilor care își caută un nou proprietar este cu 30% mai mare, atingându-se astfel un nou record al ultimelor 12 luni pe acest segment. Peste 80% din oferta totală de hoteluri și pensiuni este concentrată în cinci județe. Brașovul conduce, cu aproximativ 30%, într-un clasament național după numărul de oferte, iar Constanța se situează pe locul al doilea, cu aproape 21%. Urmează județele Bihor (15,5%), Prahova (12,4%) și Cluj (11,3%). Numărul exact al hotelurilor și pensiunilor scoase la vânzare pe litoral nu se cunoaște, asta deoarece fiecare proprietar alege propria variantă de mediatizare a vânzării, însă un lucru este cert: oferte sunt de ordinul zecilor. Cei mai mulți investitori vor să fugă din Costinești și Eforie Nord, dar nici Mamaia sau Neptun nu stau foarte bine, fie că vorbim de hoteluri, fie de pensiuni.Dar să vedem cam de câți bani am avea nevoie pentru a cumpăra un hotel sau o pensiune. De exemplu, un hotel de trei stele din Eforie Nord (peste 2.200 de metri pătrați construiți), cu 45 de camere cu baie proprie, vedere la lac și mare, restaurant, bar, piscină, terasă, dar și cu un teren de aproape 4.000 mp, costă 2,4 milioane euro. În Neptun (2.800 mp construiți), un alt hotel de două stele, cu 90 de camere, de asemenea cu băi proprii, poate fi cumpărat cu 1,4 milioane euro. Dacă vă lipsesc însă din cont milioanele de euro, puteți opta pentru o pensiune, mult mai accesibilă. De exemplu, o pensiune în Costinești (P+1+M) cu 12 camere poate fi cumpărată cu 180.000 euro, cu nici 20.000 de euro mai puțin decât o pensiune din Eforie Nord, tot cu 12 camere.Cel mai scump hotel scos la vânzare, de fapt vorbim despre un complex, este în Eforie Nord. Proprietarul vrea șapte milioane de euro. Complexul, construit foarte aproape de mare, este alcătuit din șapte vile cu piscină, un hotel utilat complet, plus un alt hotel de 60 de camere, nefinalizat însă.