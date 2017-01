Hotelurile din Mamaia au funcţionat la capacitate maximă

În week-end

Hotelurile din Mamaia au funcționat la capacitate maximă

Peste 20.000 de persoane au venit în stațiunea Mamaia, ca să petreacă minivacanța de 1 Mai, estimează hotelierii contactați de Cuget Liber. „Sâmbătă, când am plecat spre casă, am avut impresia că sunt în plin sezon estival - stațiunea era plină, se circula bară la bară. S-a văzut clar că evenimentele organizate și anunțate din timp atrag turiștii și sper să continue acest trend și pe timpul verii”, a declarat, pentru Cuget Liber, Georgeta Bari, directorul hotelului Perla din Mamaia. Unitatea de cazare a fost ocupată în proporție de 100%, cei mai mulți turiști fiind veniți prin agenții. În total, în hotelurile Perla și Doina au fost cazați peste 700 de turiști, spune managerul. „Așa a fost în toată stațiunea. Am tot sunat și la unități, ca să mai trimitem persoane, dar și ei aveau hotelurile pline. Cam 70% dintre unități au fost deschise în acest week-end. În sudul litoralului, cel mai bine a fost în Neptun”, a mai spus Georgeta Bari. Deși cazarea nu a fost exagerat de scumpă, mâncarea și băutura s-au dat la prețuri de vârf de sezon, cele mai multe restaurante și cluburi taxând fără milă turiștii. Oricum, mai bine să te întorci acasă fără bani, decât fără mașini și bagaje, cum au pățit-o ghinioniștii care au ales Bulgaria pentru 1 Mai. Cei care au venit la Mamaia au avut parte de show-uri aviatice, de carnaval, de plimbări cu bricul Mircea și de foarte multe concerte și petreceri. „Cei mai mulți au venit pentru tot week-end-ul. Doar în jur de 10% dintre cei cazați au stat doar o noapte. În total, am avut 670 de turiști, în hotelurile Amiral, Comandor și Orfeu - un grad de ocupare de 100%”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ani Petre, managerul Unita, care administrează cele trei unități de cazare. Pe lângă turiști, în Mamaia au fost și foarte mulți constănțeni, după cum era de așteptat. „A fost cea mai aglomerată stațiune de pe litoral. Numărul total de oameni a fost mult mai mare, pentru că mulți turiști au venit pe cont propriu, fără să apeleze la agenții”, a precizat Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia. Hotelierii spun însă că minivacanța de 1 Mai ar fi putut aduce chiar mai mulți turiști, dacă promovarea litoralului s-ar fi făcut ca un tot unitar, și nu pe stațiuni. În orice caz, ei apreciază că week-end-ul a fost un semn bun pentru sezonul estival care se apropie.