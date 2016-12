Hoteluri pline de Rusalii

Investițiile hoteliere de pe litoralul românesc din ultimii 20 de ani sunt estimate la peste un miliard de euro, iar în ultimii ani, au început să se vadă și rezultatele, spun reprezentanții touroperatorului Bibi Touring.Potrivit directorului general, Adrian Voican, vânzările arată că gradul de ocupare al hotelurilor deschise în perioada Rusaliilor, pe 8 și 9 iunie, se va apropia de 100%.Pe litoral, tariful cel mai mic pornește de la 132 lei/persoană pentru un sejur de cinci nopți la un hotel de o stea din Neptun, iar tariful cel mai mare ajunge la 3.000 lei/pers tot pentru un sejur de 5 nopți la un hotel de cinci stele din Mamaia.În acest an, litoralul românesc are 15 hoteluri în regim all inclusive, majoritatea în Mamaia, dar și două în Venus și câte unul în Neptun, Saturn și Vama Veche.