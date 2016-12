Hotelierii încep să umfle preţurile la cazare

De mâine,

Hotelierii încep să umfle prețurile la cazare

Dacă de la începutul sezonului estival până la sfârșitul acestei luni hotelierii s-au bătut în oferte care de care mai avantajoase, în încercarea de a atrage cât mai mulți turiști pe litoral, de acum situația se schimbă. Toți hotelierii din stațiunea Mamaia, și nu numai, practică, începând cu 1 iulie, sau de la jumătatea lunii, tarife chiar și cu 20 - 30% mai mari, în unele cazuri. Iată cât trebuie să scoateți din buzunare, dacă vreți să vă răsfățați la un renumit hotel de patru stele din Mamaia: în perioada 15 iulie - 18 august, o noapte de cazare costă 219 euro sau 259 euro, pentru o cameră dublă, și 259 euro sau 299 euro, pentru un apartament. Tarifele, exagerate probabil pentru cea mai mare parte a românilor, nu cresc semnificativ față de cele practicate și la această oră. Până pe 14 iulie o noapte de cazare într-o cameră dublă costă aici între 179 și 219 euro, iar într-un apartament, între 219 și 259 euro. În acest preț este inclus doar micul dejun și prânzul, însă beneficiați de acces la piscina interioară, la jacuzzi, fitness ori saună.Dacă veniți cu o a treia persoană, mai mare de 12 ani trebuie să plătiți în plus 50 de euro/noapte, iar pentru o a patra persoană este necesar rezervarea unui apartament. Se mai pot adăuga alți 20 de euro/cameră/noapte, pentru vedere la mare și alți 20 euro/cameră/noapte, suplimentul de week-end, pentru rezervări mai mici de patru nopți, care includ nopțile de joi, vineri, sâmbătă.Dacă sunteți însă extrem de pretențioși, iar banii nu sunt chiar deloc o problemă, un alt hotel de cinci stele din Mamaia este numai bun. „Ofertele“ last minute sunt și aici. Pentru perioada 1 - 3 iulie, pentru două nopți de cazare cu mic dejun și o cină pe terasa hotelului, și bineînțeles acces gratuit la piscină, saună, sală de sport și internet trebuie să achitați 1.899 lei, pentru apartament prezidențial, 1.500 lei pentru un duplex și 1.005 lei pentru o cameră dublă.Nici hotelurile de două și trei stele nu au tarife la cazare chiar mici, iar în plus, în cazul unora se pot face rezervări de cel puțin trei zile. Așadar, trei zile, la un hotel de trei stele costă, începând cu 1 iulie, între 450 - 486 lei pentru o cameră dublă, sau 864 lei, pentru un apartament, în ambele cazuri fără masă. De la 1 septembrie, de exemplu, tot trei zile de cazare costă între 315 - 345 lei, pentru o cameră dublă, sau 726 lei, pentru un apartament.La un alt hotel din Mamaia, de trei stele, începând cu 1 iulie și până pe 14 iulie prețurile la cazare cresc la 200 lei, 250 lei sau 450 lei/noapte, pentru o cameră single, dublă sau apartament, iar între 15 iulie și 21 august acestea ajung la 250 lei, 300 lei, respectiv 500 lei/noapte. În iunie, o cameră single costa, aici, 150 de lei, una dublă 200 de lei, iar un apartament, 350 lei/noapte. Hotelierii, indiferent de numărul de stele ale unităților de cazare oferă cazare gratuită pentru copii cu vârsta maximă de 12 ani, în camera părinților, iar unele dintre ele chiar acceptă fără un cost în plus animale de companie în cameră, neapărat însă cu certificatul de sănătate vizat la zi.